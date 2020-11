AZZO…LINA, FORSE HANNO CAPITO CHE ERA UNA MINCHIATA! - TRAMONTA L'IPOTESI DI UN RITORNO TRA I BANCHI A DICEMBRE, CALDEGGIATO DALLA MINISTRA: IL GOVERNO È ORIENTATO VERSO UNA RIAPERTURA DELLE AULE IL 7 GENNAIO, A FESTIVITÀ CONCLUSE, ACCOGLIENDO LE ISTANZE DEI PRESIDENTI DI REGIONE – RIMANE IN PIEDI L’IPOTESI DI UNA…

Da "Ansa"

coronavirus scuola

La parola d'ordine è massima cautela. E così, mentre si ragiona sul nodo dei viaggi di Natale, tramonta l'ipotesi di un ritorno tra i banchi a dicembre, caldeggiato dalla ministra Lucia Azzolina: il governo è orientato verso una riapertura delle aule il 7 gennaio, a festività concluse, accogliendo così le istanze dei presidenti di Regione.

E in serata è emersa l'ipotesi che potrebbe avviarsi una riduzione graduale della didattica a distanza per le superiori già da dicembre, forse dal 14. Un'ipotesi su cui si starebbe discutendo nel governo e che sarebbe caldeggiata in particolare da M5s e Iv.

scuola

L'orientamento prevalente è riportare tutti in classe, nelle zone gialle, non prima del 7 gennaio. Ma nelle aree a più basso contagio, dove ad oggi per le superiori c'è didattica a distanza al 100%, i liceali potrebbero gradualmente rientrare a scuola già dalla metà di dicembre, magari riducendo la percentuale della Dad. Il confronto è aperto in vista del varo del nuovo dpcm: tutte le scelte, viene sottolineato, sia quelle su dicembre che quelle su gennaio, dipenderanno dai dati del contagio

PROVE DI DISTANZIAMENTO A SCUOLA IN VISTA DELLA RIAPERTURA azzolina scuola mascherina i banchi singoli con le rotelle coronavirus scuola coronavirus scuola CORONAVIRUS SCUOLA conte scuola