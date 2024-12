AZZO, NON CI SI ALZA IL RAZZO! - IL LANCIO DI "VEGA C" CON IL SATELLITE "SENTINEL-1C", ENTRAMBI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, È STATO RINVIATO DI 24 ORE A CAUSA DI UN PROBLEMA ALLA STRUTTURA CHE DEVE ESSERE RIMOSSA PRIMA DEL VOLO: "E' UN PROBLEMA MINORE CHE RISOLVEREMO IN BREVE TEMPO. RAZZO E SATELLITE SONO IN PERFETTE CONDIZIONI E LANCEREMO DOMANI ALLA STESSA ORA" - LA MISSIONE HA L'OBIETTIVO DI GARANTIRE AL VECCHIO CONTINENTE UN ACCESSO INDIPENDENTE ALLO SPAZIO...

Leonardo De Cosmo per l'ANSA

il satellite sentinel 1c posizionato in cima al razzo vega c 7

Rinviato di 24 ore il lancio di Vega C con il satellite europeo Sentinel-1C per un problema meccanico alla mobile gantry, la struttura che deve essere rimossa prima del lancio per lasciare libero il razzo. Nella base di Kourou (Guyana Francese) tutto era pronto in vista del volo, ma quando mancavano circa tre ore al lancio il contro alla rovescia è stato interrotto e in seguito è arrivata la decisione di rinviare alle 20,20 del 5 dicembre.

Nessun problema nè al razzo Vega C nè al satellite Sentinel 1C, entrambi dell'Agenzia Spaziale Europea. "A causa di un problema meccanico non è stato possibile possibile spostare la struttura, che deve ritirarsi circa tre ore prima del lancio", ha detto a Kourou Stephan Israel, amministratore delegato di Arianespace, la società che gestisce il lanci per l'Agenzia Spaziale Europea.

"E' un problema minore - ha aggiunto - che risolveremo in breve tempo. Razzo e satellite sono in perfette condizioni e lanceremo domani alla stessa ora". E' una missione con grande partecipazione italiana e fondamentale per il futuro dello spazio europeo, con il lanciatore Vega C che torna a volare dopo due anni e il satellite Sentinel-1C chiamato a sostituire Sentinel-1B, non più operativo dal 2022.

L'attesa di questo volo è grande perchè, ha detto Christoph Kautz, direttore della Navigazione satellitare e di Osservazione della Terra della Commissione Europea, "Vega C rappresenta la capacità europea di avere un accesso indipendente allo spazio e Sentinel-1C aggiunge un nuovo importante tassello nella capacità di guardare dallo spazio il nostro pianeta". Sentinel-1C è infatti il tassello più recente di Copernicus, l'ambizioso programma per l'Osservazione della Terra gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea.

"Vega C e Sentinel-1C sono due grandi storie di successo europee: entrambe rappresentano l'eccellenza europea nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e in quello industriale, e dimostrano la capacità di collaborazione europea", ha rilevato il direttore generale dell'Esa Josef Aschbacher. E' importante anche il ruolo dell'Italia, con l'Agenzia Spaziale Italiana e l'industria, ed è italiana la tecnologia alla base di Sentinel-1C, con il radar ad apertura sintetica capace di osservare la superficie terrestre in ogni condizione meteo, giorno e notte.

"La sua realizzazione ha coinvolto tutti i nostri quattro stabilimenti italiani e il satellite, come tutti i Sentinel-1 è basato sulla piattaforma spaziale Prima, sviluppata da Thales Alenia Space per l'Agenzia Spaziale Italiana", ha detto Giampiero Di Paolo, amministratore delegato di Thales Alenia Space (Thales - Leonardo) . Dalla nuova sentinella arriveranno dati preziosi per diversi tipi di applicazioni: dalla guida alla navigazione marittima tra i ghiacci polari e al monitoraggio della deforestazione, fino a servizi di supporto in caso di alluvioni, come è avvenuto recentemente in Spagna, a Valencia.

"La missione è una pietra miliare anche per il nostro accesso indipendente allo spazio", ha sottolineato il presidente dell'Asi,Teodoro Valente. A portare in orbita il satellite sarà infatti Vega C, il razzo europeo realizzato dell'italiana Avio e che rappresenterà insieme ad Ariane 6 uno dei pilastri dello spazio europeo. Fermo dopo l'incidente registrato nel 2022, Vega C è l'evoluzione del precedente Vega.

"Proprio 10 anni fa - ha concluso Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio - si era deciso di sviluppare questa nuova versione pensata per rispondere alle nuove esigenze dello spazio, garantendo maggiore capacità di carico e flessibilità e allo stesso tempo riducendone i costi".

il satellite sentinel 1c posizionato in cima al razzo vega c 4