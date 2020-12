BABBO NATALE CON I SOLDI DEGLI ALTRI – FEDEZ, ALLA GUIDA DELLA SUA LAMBORGHINI, È ANDATO IN GIRO PER MILANO A DONARE MILLE EURO IN CONTANTI A CINQUE PERSONE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CHE PIÙ HANNO SOFFERTO DELLA CRISI – PECCATO CHE I SOLDI NON SIANO USCITI DALLE SUE TASCHE MA SONO STATI DONATI DAI FAN… - VIDEO

Da "www.lastampa.it"

Fedez , un Babbo Natale a Milano. Il rapper, da poco premiato insieme alla moglie Chiara Ferragni, con l'Ambrogino d'oro proprio per le attività filantropiche (su tutte, i soldi raccolti per il reparto Terapia Intensiva del San Raffaele) che lo hanno visto impegnato a sostegno della sua città, stavolta ha deciso di fare un gesto generoso e certo anche molto spettacolare.

A bordo della sua Lamborghini, è andato in giro per la città a consegnare pacchetti con 1000 euro in contanti a cinque persone incontrate, e cercate, in strada. I soldi erano stati donati dai fan del cantante sul canale Twitch per poi essere consegnati (con una diretta social) a cinque persone a caso, in strada, ma rappresentanti di categorie sociali che più hanno pagato la crisi dell'emergenza Covid.

Il primo pacchetto è andato a una cassiera di un McDrive, poi a una senzatetto e a una soccorritrice, a un artista di strada e infine al fattorino di una società di delivery, che una volta aperto il regalo è tornato indietro per scattarsi un selfie con Fedez.

