BABY GANG, GRANDI BULLI - A LECCE UN 51ENNE È STATO AGGREDITO DA UN GRUPPO DI SEI MINORENNI MENTRE SI TROVAVA ALLA STAZIONE DEI BUS: IL POVERETTO È STATO COLPITO CON UN PUGNO AL VOLTO - L'UOMO È "COLPEVOLE" DI AVER RISPOSTO A UNA PROVOCAZIONE RICEVUTA DAI PISCHELLI, CHE L'HANNO BUTTATO A TERRA MENTRE...

(ANSA) - Un uomo di 51 anni ha denunciato ai carabinieri di aver subito un'aggressione da parte di un gruppetto composto da 5/6 ragazzini, tutti a suo dire minorenni, mentre si trovava nell'area del Terminal City di Lecce, in piazzale Carmelo Bene. L'episodio è accaduto ieri mattina, intorno alle 8.

Soccorso da alcuni passanti, il 51enne ha riportato una ferita lacero-contusa al volto. Medicato dai sanitari del 118 ha poi rifiutato il trasporto in ospedale. Il Terminal a quell'ora particolarmente affollato per l'arrivo di numerosi autobus provenienti dalla provincia. Secondo quanto denunciato, il malcapitato sarebbe stato prima insultato e poi accerchiato dai ragazzini.

Uno di loro, in particolare, lo avrebbe colpito con un pugno al volto. Un'aggressione a cui la vittima non ha saputo dare una giustificazione, forse innescata dall'aver risposto ad una provocazione ricevuta. L'uomo sarebbe caduto a terra mentre il branco si dileguava. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per identificare gli autori dell'aggressione.