Massimiliano Peggio per “La Stampa - Edizione Torino”

«Quel gruppo di ragazzi era in mezzo alla strada, fermi, nessuno aveva intenzione di attraversare. Arrivando, dal controviale di corso San Maurizio, ho chiesto loro di spostarsi, di lasciare un varco per farmi passare. Avevo ancora le mani sul manubrio della bicicletta quando mi hanno colpito in faccia con un paio di pugni. Sono finito a terra e ho perso conoscenza».

Francesco Tagliavia, 37 anni, tecnico dello spettacolo che si occupa di luci negli eventi, parla al telefono dall'ospedale, dalle Molinette. Operato per una doppia frattura alla mandibola, è in attesa di essere dimesso, per presentare formalmente denuncia per l'aggressione subita nella notte tra venerdì e sabato alle spalle di piazza Vittorio.

Dopo aver trascorso la serata in un locale del Valentino, a festeggiare il compleanno di un amico, stava rincasando in bicicletta, diretto ad Aurora. Poco dopo l'incrocio tra corso San Maurizio e via Napione, risalendo verso corso Regina, ha incontrato quattro giovani, due ragazze e due ragazzi.

«Li visti da lontano. Erano tutti più o meno ventenni» racconta. All'invito di spostarsi, hanno aggredito il ciclista con una scarica di pugni.

Al pestaggio ha assistito un testimone, che era a bordo di un'auto ad alcuni metri di distanza. «Ho visto quel gruppetto di giovani di fronte al ciclista. Quando lui si è avvicinato è stato colpito. Non ho sentito i loro dialoghi, ero troppo distante. Ho visto però la scena. Uno dei ragazzi ha dato due pugni in faccia al ciclista, che è crollato a terra perdendo i sensi. Mi sono fermato ad aiutarlo ed ho chiamato i carabinieri. Il gruppetto invece si è allontanato di corsa».

Poco dopo sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza. «Mi sono ritrovato in ospedale, con la mandibola rotta. Non ricordo nulla dei soccorsi».

I militari hanno acquisito le immagini della telecamere di sicurezza presenti in zona, per cercare di identificare gli aggressori. Si stanno vagliando anche altre testimonianza, per verificare la ricostruzione dei fatti fornita dal ciclista.

«Per colpa di questa aggressione non potrò lavorare. A breve sarei dovuto andare a Roma per gestire gli effetti luce dello show Lol, con Fedez. Tutto rimandato. Anche le vacanze che sognavo da tempo».

