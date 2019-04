29 apr 2019 18:48

AL BAGHDADI È VIVO E LOTTA CONTRO DI NOI – IL CALIFFO È APPARSO IN UN NUOVO FILMATO DIFFUSO SU TELEGRAM E CITA LA BATTAGLIA DI BAGHUZ COME CONCLUSA, PER PROVARE CHE SI TRATTA DI IMMAGINI RECENTI – AL BAGHDADI È SEDUTO A GAMBE INCROCIATE CON UN KALASHNIKOV AL SUO FIANCO, COME AI VECCHI TEMPI DI OSAMA BIN LADEN – DATO PER MORTO DIVERSE VOLTE, NON ERA MAI APPARSO IN VIDEO DAL SERMONE IN CUI SI AUTOPROCLAMAVA CALIFFO NEL 2014 – VIDEO