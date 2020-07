BAGNO DI REALTÀ PER I REALI - IL PRINCIPE CARLO VUOLE UNA MONARCHIA PIÙ SOBRIA E MENO STIPENDI DA PAGARE - LA SUA IDEA È RESTRINGERE IL NUCLEO DEI REALI A LUI, CAMILLA, WILLIAM E KATE - I WINDSOR OGGI GRAVANO CIRCA 94 MILIONI DI EURO ALL'ANNO SULLE CASSE DELLO STATO BRITANNICO…

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

[…] Il principe Carlo, mondialista, ambientalista, il meno classista della sua generazione, da tempo pensa a una monarchia più snella e frugale, per quando toccherà a lui. […] secondo Charles, la "dieta" della monarchia britannica - che oggi ha un valore di circa 77 miliardi di euro - dovrà ridurne il peso finanziario come in altri Paesi. I Windsor oggi gravano circa 94 milioni di euro all' anno sulle casse dello Stato britannico, una cifra cresciuta nell' ultimo decennio e ingrassata dal fondo pubblico Sovereign Grant (75 milioni) che copre le spese istituzionali della famiglia. Per fare un confronto, i contribuenti versano alle monarchie danesi e norvegesi circa 43 milioni all' anno, in Spagna otto scarsi, in Svezia sette.

[…] le premesse dello snellimento sono già evidenti, non solo per le peripezie di Andrea, Harry e Meghan, ma anche per il Covid-19. Che, tra le altre cose, ha ridotto di almeno 50 milioni le entrate nelle casse reali (causa flop di turisti e merchandising) […] Il futuro della "ditta" reale si baserà essenzialmente su Carlo, la consorte e duchessa di Cornovaglia Camilla, William e Kate […] Ma questa "spending review" sarà anche un problema. […] Quasi 3mila associazioni umanitarie e filantropiche sono sostenute o patrocinate dalla "ditta". […]

