BALENCIAGA ARIPIJATE! – DOPO LA BUSTA IKEA VENDUTA A UNO SPOPOSITO, LA MAISON CI RICASCA, RIUSCENDO A RENDERE PIÙ BRUTTO (PER QUANTO QUASI IMPOSSIBILE) QUALCOSA DI GIÀ ORRENDO: IN COLLABORAZIONE CON “CROCS”, IL MARCHIO DI CIAVATTE DI GOMMA ANTI-SESSO, HA SFORNATO UNO ZOCCOLO DI PLASTICA CON IL TACCO A SPILLO. E IL PREZZO È DA CAPOGIRO…

Da "www.ilmessaggero.it"

le crocs di balenciaga 8

Crocs, l'iconico brand di ciabatte in gomma (e non solo) si unisce a Balenciaga, marchio del lusso internazionale. La nuova collaborazione dà vita ad un prodotto unico: uno zoccolo di plastica con tacco a spillo. E la creazione, opera del direttore creativo georgiano di Balenciaga, Demna Gvasalia, fa subito discutere e la collezione “Clones” spopola presto sul web per la sua imprevedibilità.

Ma la fusione tra Crocs e Balenciaga non è una novità. Già nel 2017, il direttore creativo Christopher Kane, aveva fatto dell'antiestetico ma comodo zoccolo in gomma, un oggetto di lusso, arricchendolo con cristalli, gemme e strass. L’anno successivo, nel 2018, le portò in passerella con delle zeppe coloratissime.

le crocs di balenciaga 2

Una creazione che andò sold-out in tempi record, al prezzo vertiginoso di 850 dollari (circa 700 euro). E così la ciabattine in gomma diventano un must-have sempre di più trendy. Da Justin Bieber a Chiara ferragni, sono molti i vip che le indossano e le mostrano fieramente sui propri social.

