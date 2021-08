BALLA COI NUDI - LA TOP MODEL PAULINA PORIZKOVA HA CONDIVISO SU INSTAGRAM UN FILMATO IN CUI LA SI VEDE DANZARE SULLE NOTE DEI BEE GEES VESTITA SOLO DI UN BLAZER E DI UN PAIO DI MUTANDINE - A 56 ANNI LA MODELLA SFOGGIA ANCORA UN FISICO PERFETTO CHE HA MESSO A DISPOSIZIONE DEL "LOS ANGELES MAGAZINE" PER CELEBRARE IL... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Paulina Porizkova

Lunedì Paulina Porizkova ha dato ai fan uno sguardo dietro le quinte del suo servizio fotografico di nudo con il Los Angeles Magazine, dopo aver rivelato che è ufficialmente tornata ad uscire dopo la sua rottura con lo sceneggiatore premio Oscar Aaron Sorkin.

La top model 56enne è andata su Instagram per condividere un video di se stessa che balla in modo seducente al ritmo di "Stayin' Alive" dei Bee Gees mentre indossa nient'altro che un blazer nero e biancheria intima.

«Metti solo dei Bee Gees e non posso fare a meno di ballare. E in questo caso, pavoneggiandomi per @lamag», ha sottotitolato il filmato, che la mostra scuotere i fianchi e schioccare le dita a ritmo mentre i suoi lunghi capelli biondi soffiano nel vento.

Paulina Porizkova 2

La modella ha messo a nudo tutto nella sua lotta contro l'età a Hollywood posando completamente nuda sulla copertina del Los Angeles Magazine. Il nuovo numero celebra il «movimento dell'orgoglio grigio» acclamandola come uno dei suoi leader.

Porizkova ha continuato a lodare il suo fotografo per le riprese, Jill Greenberg, per averla fatta sentire a suo agio sul set.

«Come puoi vedere, questo è stato un servizio divertente e rilassato diretto da @jill.greenberg», ha continuato. «È sempre utile essere fotografati da una donna quando sei più vulnerabile, sia fisicamente che emotivamente nuda».

Porizkova ha concluso il post con gli hashtag #betweenjloandbettywhite, #sexyhasnoexpirationdate, #lovetheageyourin e #graypride.'

Il video sfacciato arriva solo un giorno dopo che ha rivelato di avere un appuntamento, anche se non ha mai condiviso con chi stava uscendo.

Paulina Porizkova 3

Porizkova, che di recente si è unita all'app di appuntamenti Hinge, ha pubblicato una foto di se stessa mentre si truccava e si pettinava domenica. «La Babi P di Olivia si sta preparando per un appuntamento», ha sottotitolato l'immagine, che è stata scattata e originariamente pubblicata dalla nipote del suo defunto marito Ric Ocasek, Olivia Otcasek.

