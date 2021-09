23 set 2021 19:34

UN BAMBINO A METÀ - SI E' ARRIVATI A UN'INTESA TRA I BIRAN E I PELEG PER "GESTIRE" LA ROUTINE DI EITAN DA OGGI FINO ALLA PROSSIMA UDIENZA DELL'8 OTTOBRE: IL PICCOLO RIMARRÀ IN ISRAELE, MA POTRÀ STARE METÀ DEL TEMPO CON LA FAMIGLIA MATERNA E L’ALTRA METÀ CON LA ZIA AYA, TUTRICE LEGALE, CON INTERVALLI DI TRE GIORNI A TESTA PER CIASCUN RAMO DELLA FAMIGLIA – LA ZIA PATERNA NON SI ARRENDE: “VOGLIO VEDERE EITAN A CASA IN ITALIA…”