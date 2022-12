BANCAROTTA FLATULENZA – SOPPORTARE L’ODORACCIO DI UNA SCORREGGIA NON E’ UNA TORTURA MA UN TOCCASANA. LA SCIENZA SPIEGA CHE ESSERE ESPOSTI AL GAS EMESSO DAI PETI FA BENE ALLA SALUTE - A DOSI BASSE IL SOLFURO D’IDROGENO PRODOTTO DA UNA FLATULENZA AIUTA A PROTEGGERE LE CELLULE E A PREVENIRE IL CANCRO, L’ICTUS, L’INFARTO E LA DEMENZA…

Un vecchio studio dell’Università di Exeter, pubblicato sulla rivista Medicinal Chemistry Communicationsm, ha concluso che l’odore dei peti può avere inaspettati effetti benefici per la salute e potrebbe aiutare addirittura a prevenire il cancro, l’ictus, l’infarto e la demenza. Il solfuro di idrogeno è uno dei numerosi gas potenti e maleodoranti prodotti dai batteri mentre si scompone il cibo nell’intestino. È tossico in grandi dosi, ma in piccole quantità aiuta a proteggere le cellule e a combattere le malattie, secondo gli scienziati.

Un nuovo composto aiuta a produrre la giusta quantità di solfuro di idrogeno

Quando le cellule sono stressate dalla malattia, cercano di attirare gli enzimi per generare le proprie minuscole quantità di solfuro di idrogeno. Questo gas aiuta a preservare i mitocondri, le centraline energetiche delle cellule, che sono anche importanti regolatori dell’infiammazione. Alla luce di questi risultati i ricercatori hanno escogitato un nuovo composto chiamato AP39 per aiutare il corpo a produrre la giusta quantità di solfuro di idrogeno. Credono che questa sostanza possa aiutare a prevenire o invertire il danno mitocondriale, che è una strategia chiave nel trattamento di condizioni come ictus, insufficienza cardiaca, diabete, artrite, demenza e invecchiamento.

Il solfuro di idrogeno, lo stesso prodotto da un peto, controlla l’infiammazione

«Quando le cellule sono stressate dalla malattia, assorbono enzimi per generare quantità minime di idrogeno solforato», spiega Matt Whiteman della facoltà di medicina dell’Università di Exeter. «Questo mantiene i mitocondri in funzione e consente alle cellule di vivere. Se questo non accade – aggiunge – le cellule muoiono e perdono la capacità di regolare la sopravvivenza e controllare l’infiammazione. Abbiamo sfruttato questo processo naturale creando un composto, chiamato AP39, che rilascia lentamente quantità molto piccole di questo gas specificamente ai mitocondri», conclude. I primi risultati dei test condotti in laboratorio mostrano che può aiutare fino all’80% in più di mitocondri a sopravvivere a condizioni altamente distruttive come le malattie cardiovascolari.

