18 gen 2022 12:29

BANCHE SENZA SCRUPOLI, BANCHIERI PEGGIO - IL PRESIDENTE DI CREDIT SUISSE ANTONIO HORTA-OSORIO HA PERSO IN UN COLPO SOLO LA FACCIA E IL POSTO: ERA ANDATO A LONDRA CON UN JET PRIVATO PER VEDERE LA FINALE DI WIMBLEDON TRA DJOKOVIC E BERRETTINI, VIOLANDO LE REGOLE BRITANNICHE E SVIZZERE SULLA QUARANTENA - AVREBBE FATTO POI ANCHE UNA TAPPA ALLE MALDIVE DI RIENTRO DA UN VIAGGIO DI LAVORO IN ASIA - E PENSARE CHE AVEVA DETTO DI VOLER "RIPULIRE LA BANCA" CREANDO "SENSO DI RESPONSABILITÀ"…