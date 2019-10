28 ott 2019 10:49

LA BANDA DELLE CROSTE - CINQUE PERSONE RISCHIANO IL PROCESSO, TRA CUI UN EX GIORNALISTA DELL’OSSERVATORE ROMANO, CON L’ACCUSA DI AVER SPACCIATO PER ORIGINALI OPERE D’ARTE FASULLE ATTRAVERSO CERTIFICATI D'AUTENTICITÀ CON LA FIRMA TAROCCATA DELL'(EX) DIRETTORE DEI MUSEI VATICANI, ANTONIO PAOLUCCI - OBIETTIVO: OTTENERE APERTURE DI CREDITO NEGLI ISTITUTI BANCARI PRESENTANDO I QUADRI COME VERI...