IL BANDOLERO DEL REPARTO SURGELATI - UN PREGIUDICATO ROMANO DI 40 ANNI AI DOMICILIARI È STATO ARRESTATO PER AVER MESSO A SEGNO ALMENO 11 RAPINE A SUPERMERCATI - L’UOMO REALIZZAVA VELOCI RAID NEI NEGOZI ARMATO DI COLTELLO O PISTOLA (AVREBBE PRESO PARTE A UNA RAPINA CON OSTAGGI QUALCHE MESE FA) - IL LADRO È STATO RICONOSCIUTO GRAZIE ALLA CORPORATURA ESILE E QUANDO GLI AGENTI SONO ANDATI A CASA SUA HANNO NOTATO…

Marco De Risi per "il Messaggero"

Ha messo a segno una serie impressionante di rapine ai supermercati. Finora sono undici i colpi che gli sono stati attribuiti ma il numero potrebbe salire ancora. È stata la squadra mobile ad arrestare Graziano Di Ruscio, un pregiudicato romano di 40 anni che già si trovava ai domiciliari, dai quali evadeva sistematicamente per commettere le rapine.

Ad indagare materialmente sono stati i Falchi della sesta sezione Contrasto al Crimine diffuso. I colpi sono stati tutti commessi fra settembre e ottobre nella zona di Casal Bruciato, dove vive il rapinatore, protagonista di veloci raid a volte armato di coltello, altre di pistola.

L'INDAGINE

L'attività investigativa, avviata dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza, ha consentito agli agenti della Mobile di ricondurre numerosi episodi alla stessa persona, descritta sempre con caratteristiche fisiche uguali e lo stesso modus operandi. Tutto ciò ha dunque indirizzato le indagini verso la ricerca di un bandito seriale.

I poliziotti hanno concentrato la propria attenzione su soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio, residenti in zona Casal Bruciato. In particolare è stata approfondita la posizione di D.R.G., 40enne, romano, pluripregiudicato, la cui costituzione fisica, particolarmente magra, ha suscitato l'interesse degli investigatori.

GLI APPOSTAMENTI

Dopo una serie di servizi mirati, organizzati nei pressi dei supermercati già oggetto di precedenti rapine, finalizzati ad intercettare il potenziale autore, quando si è verificato l'ennesimo episodio gli agenti si sono diretti verso l'abitazione del sospettato dove hanno notato un uomo rincasare frettolosamente compatibile con la corporatura del sospettato.

A quel punto è scattata una perquisizione domiciliare, a seguito della quale lo stesso è stato trovato in possesso di un modello di scarpe identico a quello indossato dal rapinatore e descritto dalle vittime del colpo. Di fronte all'evidenza dei fatti, il soggetto ha ammesso la propria responsabilità, confermando di aver gettato, durante la fuga, gli abiti indossati nella rapina.

LE ACCUSE

In virtù degli accertamenti effettuati e delle ammissioni rese da parte del pregiudicato, D.R.G è stato arresto con l'accusa di evasione e fermato perché indiziato come autore di 11 rapine. Nel contempo D.R.G., di seguito al riconoscimento fotografico, è stato anche accusato di aver preso parte a una rapina con ostaggi messa a segno qualche mese fa.

L'arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. Le indagini della polizia proseguono per accertare altri colpi messi a segno dal quarantenne.