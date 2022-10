17 ott 2022 15:19

BANNON E DANNATO – IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA AMERICANO CHIEDERÀ SEI MESI DI RECLUSIONE E 200MILA DOLLARI DI MULTA PER L’EX PARA-GURU DI TRUMP E DEI SOVRANISTI DI TUTTO IL MONDO, PER OLTRAGGIO AL CONGRESSO – SECONDO I PROCURATORI, SI È RIFIUTATO DI TESTIMONIARE NELL’INDAGINE SULL’ASSALTO A CAPITOL HILL, PERSEGUENDO “UNA STRATEGIA IN MALA FEDE DI SFIDA E DISPREZZO”