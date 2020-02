BANZAI! - CALCI, CAPRIOLE E SPETTACOLARI MOSSE PER ATTERRARE L’AVVERSARIA. NON SI PUÒ CERTO DIRE CHE QUANDO C’È DA METTERE IN PIEDI UNO SPETTACOLO LE DONNE DEL WRESTLING IN GIAPPONE NON SIANO ALL’ALTEZZA DEL COMPITO – IL GRUPPO, CONOSCIUTO COME LE "SORELLINE", SE LE SONO DATE DI SANTA RAGIONE AL KORAKUEN HALL DI TOKYO… - VIDEO

DAGONEWS

wrestling donne giapponesi 9

Calci alti, capriole e spettacolari mosse per atterrare l’avversaria. Non si può certo dire che quando c’è da mettere in piedi uno spettacolo le donne del wrestling in Giappone non siano all’altezza del compito.

Una carrellata di immagini ci mostra le ragazze del World Wonder Ring Stardom pro-wrestling company del gruppo Stardom: le donne sono note come le "sorelline" della compagnia maschile del New Japan Pro Wrestling che compete nel "puroresu", una variante del wrestling americano ma con l’aggiunta di arti marziali miste.

wrestling donne giapponesi 5

La parola "puroresu" - o joshi puroresu per la versione femminile - deriva dalla pronuncia giapponese del wrestling. Le lottatrici immortalate in queste foto stavano gareggiando alla Korakuen Hall, a Tokyo, conosciuta in Giappone come il Madison Square Garden del puroresu. Non solo mosse e calci, ma anche vestiti e maschere colorate per uno spettacolo assicurato.

wrestling donne giapponesi 7 wrestling donne giapponesi 6 wrestling donne giapponesi 15 wrestling donne giapponesi 1 wrestling donne giapponesi 10 wrestling donne giapponesi 11 wrestling donne giapponesi 12 wrestling donne giapponesi 13 wrestling donne giapponesi 14 wrestling donne giapponesi 19 wrestling donne giapponesi 16 wrestling donne giapponesi 17 wrestling donne giapponesi 18 wrestling donne giapponesi 4 wrestling donne giapponesi 2 wrestling donne giapponesi 20 wrestling donne giapponesi 21 wrestling donne giapponesi 22 wrestling donne giapponesi 23 wrestling donne giapponesi 24 wrestling donne giapponesi 25 wrestling donne giapponesi 26 wrestling donne giapponesi 27 wrestling donne giapponesi 3 wrestling donne giapponesi 8