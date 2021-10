4 ott 2021 18:14

BARACCOPOLI, TENDOPOLI, DISAGIO SOCIALE: NON TROVARE UN POSTO AI SENZATETTO HA UN COSTO - LE FIAMME CHE HANNO DISTRUTTO IL PONTE DI FERRO A ROMA SAREBBERO PARTITE DA UN FORNELLETTO A GAS IN UN GIACIGLIO DI FORTUNA ALLESTITO SOTTO LA STRUTTURA: NELL'INFORMATIVA INVIATA IN PROCURA TRAMONTA L’IPOTESI DEL CORTO CIRCUITO, MA SARANNO LE INDAGINI A CHIARIRE LE DINAMICHE – E IL TRAFFICO IN ZONA OSTIENSE È IN TILT… - VIDEO