Metooiste, femministe, a raccolta! Detentrici del bene e delle regole, di ciò che si deve fare e no, di ciò che è giusto, opportuno, morale alla causa del progresso della donna, dove siete? Al mare, in montagna? E stavolta non avete tempo di indignarvi, costruire barricate via social per salirci su? Non vi interessa più? Avete finalmente trovato un uomo che vi rispetta e onora e ascolta, e calma le vostre fregole?

Felice per voi, e però, vorrei farvi notare che la vostra paladina ne ha fatta un’altra: Asia Argento è su tutti i giornali e i siti di gossip (e non solo) perché paparazzata tra le braccia di un 17enne, non si sa se suo nuovo amore o no. Uno famoso, tale Andrea Pittorino, promettente attore, diretto da Asia medesima nel suo film "Incompresa".

Vi sembra corretto, conveniente, o non ve ne frega niente, perché per il progresso del genere femminile, come voi lo volete, Asia Argento non serve più, non si adatta più, mentre quando accusava Weinstein sì, quando era di moda andare addosso agli uomini e farli a pezzi sì, tutti sotto accusa perché possessori di peni sicché porci e orchi a prescindere… ma ve lo ricordate quel tempo?

O ne è passato troppo, di tempo, e il lockdown ha mutato anche il vostro sdegno un tanto al chilo? Dunque, che si fa? Voi ve lo bacereste un ragazzino? Ve lo portereste in trionfo quale vostro trofeo, premio, medaglia, prova inconfutabile di cosa la vostra femminilità riesce ancora a fare? Oppure no?

Siete forse tra quelli che (sempre via social s’intende, de visu non sia mai!) incolpano Asia di essere penosa, di vergognarsi perché potrebbe essere la di lui madre, e che questa è solo l’ennesima trovata per apparire? A parte che le foto tra Asia e Andrea mi sembrano le poche in questa estate di flirt organizzati a sembrar veri scatti rubati, chi ce lo dice che stanno insieme, magari sono solo amici, colleghi…

Non è che il vostro furore progressista, care metooiste, new-femminist o come cavolo vi chiamate ora, si è spostato verso cause a vostro parere superiori, verso altri lidi, altri yacht… Non mi dite che si è spostato a lodare la coppia Francesca Pascale - Paola Turci!

Che meraviglia, quello sì che è amore, e chi lo mette in dubbio. Quelle loro sono soprattutto vacanze progressiste, non trovate? Sono il simbolo di ciò che è lodevole: vacanze esclusive, pagate col sudore delle fronte, dopo anni di sacrifici, di duro lavoro, sì, sì, quello sì che è il trionfo del merito, di ciò che una donna si è guadagnato.

Certo, certo, ma solo a me un po’ puzza tutto questo osannare l’amore omosessuale come fosse più delicato, speciale, diverso da quello etero, quando invece è uguale, stesse gioie e spine, ve lo posso assicurare! Tutta questa affettazione, che sento e leggo, e sussiego, e smancerie… ma che vi dovete far perdonare?

A proposito di amori, passioni a notevole differenza d’età: non mi dite che, se la coppia Argento-Pittorino fosse stata a sesso inverso, sarebbero scoppiati applausi, elogi, pacche sulle spalle per l’"attempato" ancora in grado di dimostrare al mondo la sua virilità. No, vero? Voi non siete così, mica siete così indietro! Paladini e paladine del giusto e del bene, è ancora in caldo la Cancel Culture?

No, perché, se volete dare addosso a qualche amore del passato davvero proibito, allora andate a Londra, alla Tower House, e citofonate a casa Page. Jimmy Page, non ditemi che non lo conoscete, il chitarrista dei Led Zeppelin, colui che ha fatto e firmato un bel pezzo di storia del rock mondiale.

Sapete, lui, anni fa, quando era 30enne, ebbe una storia con una 14enne, Lori Maddox, sua fan, sua groupie. 14 anni. Sesso da denuncia sicura, specie negli Stati Uniti, dove vivevano la loro relazione con la benedizione della madre di lei ma in totale clandestinità, chiusi giorni e notti in hotel con la paura che la polizia venisse ad arrestarlo.

Una storia illecita, bollente e magnifica, per chi se la sa gustare togliendosi gli odierni paraocchi della moralità. Se poi ci metti che Jimmy Page era – e per me è – un figo da paura, e che faceva – e chissà se ancora fa – sesso sadomaso…

