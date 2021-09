UNA BARCA DI MISTERI – SI INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO PER LA MORTE DI GIULIA MACCARONI, LA HOSTESS 29ENNE DELLA PROVINCIA DI ROMA, CHE HA PERSO LA VITA NEL ROGO DIVAMPATO SU UNA BARCA ORMEGGIATA NEL PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA. AL MOMENTO NON CI SONO ISCRITTI NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI: SI STA CERCANDO DI RICOSTRUIRE COSA ABBIA CAUSATO IL ROGO E SE I SISTEMI DI ANTINCENDIO FOSSERO…

Nico Falco per "www.fanpage.it"

Incendio colposo, sommersione colposa e omicidio colposo: sono le ipotesi di reato del fascicolo aperto dalla Procura di Torre Annunziata sulla morte di Giulia Maccaroni, la hostess 29enne della provincia di Roma deceduta nel rogo divampato tra domenica e lunedì su una imbarcazione ormeggiata a Marina di Stabia, il porto turistico di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati. La giovane si trovava sulla barca per lavoro, la sera precedente aveva salutato gli amici e il resto dell'equipaggio dicendo che sarebbe rimasta a dormire lì; il giorno successivo sarebbe tornata a San Vito Romano per qualche giorno di ferie.

L'allarme era stato lanciato da alcuni addetti alla sicurezza dell'area portuale, che intorno alle 3 del mattino si erano accorti delle fiamme. Quando i Vigili del Fuoco sono riusciti a farsi largo, però, per la 29enne non c'era già più nulla da fare. Il fumo avrebbe velocemente saturato l'abitacolo della barca, la ragazza sarebbe morta soffocata nel sonno: sul suo corpo, ha riferito la Capitaneria di Porto, non sono state trovate ferite né segni di ustioni.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le cause dell'incendio, ma gli accertamenti si potranno effettuare soltanto una volta recuperata l'imbarcazione, ancora semi affondata nelle acque del porto; da verificare anche i sistemi antincendio presenti sull'imbarcazione, che potrebbero non aver funzionato a dovere. La salma di Giulia Maccaroni è stata sequestrata in vista dell'autopsia, che verrà svolta nei prossimi giorni e servirà a stabilire con certezza le cause del decesso; il corpo è stato riconosciuto dal padre e da uno zio: la madre dopo la notizia ha accusato un malore e non è riuscita a raggiungere Napoli.

