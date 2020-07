BARCAROLI DE' NOANTRI - MA GENNARO MIGLIORE CHE ORA FA IL GANZO SULLA BARCA CON LA BOSCHI È LO STESSO CHE NEL 2006, DA CAPOGRUPPO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA,GODEVA PER IL MANIFESTO DEL SUO PARTITO CON LA SCRITTA "ANCHE I RICCHI PIANGANO" CHE SORMONTAVA LA FOTO DI UNO YACHT? - DA D’ALEMA A BOSCHI, L’OSSESSIONE PER LA BARCA A SINISTRA -ANCHE DI MAIO, È FINITO NEL MIRINO, QUAND'È STATO PIZZICATO IN BARCA A PONZA CON LA FIDANZATA VIRGINIA SABA...

FABRIZIO CACCIA per il Corriere della Sera

Ma il Gennaro Migliore, deputato di Iv, che sabato scorso era in barca, fotografato a Ischia sorridente insieme con Maria Elena Boschi e altri amici, è forse lo stesso Gennaro Migliore che rispose «Qual è il problema?» quando nel settembre 2006, da capogruppo di Rifondazione comunista, gli chiesero un commento sulla minacciosa scritta «Anche i ricchi piangano» che sormontava la foto di uno yacht?

Quello era il manifesto escogitato dal suo partito di allora in vista della Finanziaria 2007: annunciava così la volontà di tassare le rendite, far pagare di più a chi ha di più. Nel frattempo, chissà, avrà cambiato idea.

L'estate al mare dei politici è sempre foriera di polemiche, se poi vanno in barca diventa quasi una maledizione: Giancarlo Galan e la pesca d'altura al tonno rosso nel 2001, Gianfranco Fini e quell'immersione proibita a Giannutri nel 2008. Non ditelo, poi, a Massimo D'Alema: quanti maldipancia tra i militanti della sinistra nel vederlo per anni solcare le acque del Mediterraneo con le sue splendide, costose, barche a vela, dal Margherita all'Ikarus II . Ogni estate coi paparazzi in scia, da segretario Pds come da premier. Finì sui giornali anche quando decise di venderlo, l'Ikarus II , «per pagare il mutuo della tenuta in Umbria».

Poi, luglio 2018, eccolo arrivare alla Maddalena al timone di una nuova barca. Curiosità che monta, cronisti scatenati e lui che spiega: «L'ho affittata, che male c'è?». Già. Che c'è di male? Così ha detto pure Luciano Nobili, deputato di Iv, a proposito della gita in barca a Ischia con la Boschi (c'era anche lui oltre a Migliore), mentre sui social imperversava la polemica («Vergogna, assembrati e senza mascherine»).

Nobili ha parlato di «doppiopesismo delle reazioni: va in barca Di Maio, va in barca Grillo e nessuno dice niente. Questo Paese deve avere un problema di sessismo con le donne belle e brave come Maria Elena...». Mica vero: è rimasta famosa all'alba del millennio la querelle tra Grillo e lo scrittore Vincenzo Cerami che si domandava come mai la barca di Beppe non scandalizzasse nessuno, mentre quella di D'Alema faceva tanto rumore.

E proprio come la Boschi, anche il ministro degli Esteri M5S, Luigi Di Maio, è incorso nella furia dei leoni da tastiera, un mese fa, quand'è stato pizzicato in barca a Ponza con la fidanzata Virginia Saba. Al post romanticissimo di Virginia su Facebook («La prossima tappa a Cagliari») qualcuno infatti, forse alle prese con la crisi post Covid, ha così replicato: «Noi invece prossima tappa Caritas».

