27 ago 2021 11:37

BARCELLONA HORROR – UN UOMO HA UCCISO IL FIGLIO DI 2 ANNI DENTRO LA CAMERA DI UN HOTEL PER VENDICARSI DELLA MOGLIE DALLA QUALE SI STAVA SEPARANDO ED È SCAPPATO FACENDO PERDERE LE SUE TRACCE - LA MADRE DEL BAMBINO AVEVA CHIAMATO LA POLIZIA PER AVVERTIRE CHE L'UOMO ERA ANDATO VIA PORTANDO IL PICCOLO CON SÉ E DICENDOLE CHE SI SAREBBE "PENTITA"…