BASTA UN CLIC E SCATTA LA ROSICATA – ALBERTO DI MONACO POSA CON I DUE FIGLI AVUTI PRIMA DEL MATRIMONIO E FA INCAZZARE LA MOGLIE CHARLENE: IL PRINCIPE È STATO IMMORTALATO CON JAZMIN GRACE, 30 ANNI, E ALEXANDRE, 19 ANNI, E LA FOTO È STATA POSTATA SUI SOCIAL DA NICOLE COSTE, L’EX HOSTESS DEL TOGO, MADRE DI ALEXANDRE – TANTO È BASTATO PER SCATENARE LA PRINCIPESSA CHE MAL SOPPORTA L’EX DEL MARITO CHE IN PASSATO HA RIVELATO DI QUANDO…

Federica Bandirali per www.corriere.it

ALBERTO DI MONACO CON I FIGLI JAZMIN GRACE E ALEXANDRE

Alberto di Monaco posa sorridente con i due figli nati fuori (e prima) del suo matrimonio con Charlène Wittstock: con lui, seduti a un tavolo, ci sono Jazmin Grace, 30 anni, e Alexandre, 19 anni. La foto è stata pubblicata dall’ account Instagram della madre di Alexandre, cioè l’ex hostess togolese Nicole Coste, che ha geotaggato la foto a New York.

charlene e alberto di monaco 3

L’immagine è stata ripresa da tutti i media internazionali anche sui social Potrebbe dunque trattarsi di un momento libero del principe durante il suo viaggio (con Charlene) che ha fatto nella Grande Mela per la cerimonia della consegna dei premi della Princess Grace Foundation.

Alberto nello scatto posa sorridente probabilmente in una hall di un albergo. Jazmin Grace Grimaldi (nata dalla relazione con la donna americana Tamara Rotolo) si trova al centro della foto, mentre Alexandre Grimaldi-Coste sceglie un look casual per l’incontro con il padre, ovvero pantaloni beige e la felpa scura.

nicole coste e il figlio avuto da alberto di monaco

In un servizio pubblicato dal settimanale «Oggi» Charlène Wittstock, non avrebbe reagito bene alla pubblicazione della foto. Tra la Coste e Charlene non corre buon sangue da tempo. Ed è noto. Da quando l’ex hostess aveva svelato che Charlène quando era solo fidanzata con il principe approfittando dell’assenza di Alberto, aveva cambiato di stanza il figlio di Coste mettendolo nell’ala della servitù. Un’intervista che lo stesso principe Alberto aveva etichettato lapidariamente come: «inopportuna».

