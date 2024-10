BASTA AI FIGLI ON DEMAND - L’UTERO IN AFFITTO COME REATO UNIVERSALE DIVENTA LEGGE. MELONI NON VEDEVA L’ORA DI BLOCCARE I RICCHI GAY CHE ANDAVANO ALL’ESTERO A “COMPRARE” BAMBINI - ORA COSA CAMBIA? SE FINO A IERI LA MATERNITÀ SURROGATA ERA VIETATA IN ITALIA, ORA LO SARÀ ALL’ESTERO PER I CITTADINI ITALIANI CHE VI RICORRONO: LA PENA PREVISTA VA DA TRE MESI A DUE ANNI DI CARCERE E SI RISCHIA UNA MULTA DA 600MILA EURO A UN MILIONE…

1 - LA MATERNITÀ SURROGATA DIVENTA REATO UNIVERSALE È SCONTRO IN AULA MELONI: LA VITA NON È MERCE

Estratto dell’articolo di Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”

MATERNITA' SURROGATA

«Il disegno di legge che rende l’utero in affitto reato universale è finalmente legge». Così la premier Giorgia Meloni ha esultato sui social per l’approvazione di quella che definisce una «norma di buonsenso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini: la vita umana non ha prezzo e non è merce di scambio». Una legge che fa gridare «vittoria contro lo squallido business miliardario che sfrutta le donne per fini economici e mercifica orribilmente i bambini» al vicepremier leghista Matteo Salvini. E fa esultare per la «battaglia di civiltà che ci pone all’avanguardia sul fronte dei diritti», la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella.

giorgia meloni alla camera foto lapresse

Ma che scatena le proteste dell’opposizione che parla di «assurdo giuridico» e di «legge medievale». Fa chiedere alla M5S Elisa Pirro: «Posso donare un rene e non offrire il mio utero? Di chi è, di Giorgia?». E fa annunciare alla associazione Luca Coscioni «battaglia in tutti i tribunali».

Il divieto La Gpa (gestazione per altri), nella quale una donna porta avanti una gravidanza per conto di un’altra coppia, era già vietata in Italia dalla legge 40 del 2004. Ora lo sarà anche all’estero per i cittadini italiani che vi ricorrono. Pena da tre mesi a due anni di carcere.

utero in affitto 1

E una multa da 600mila a un milione di euro. Il Senato, infatti, con 84 sì e 58 no, ha dato il via libera definitivo al ddl che la rende reato «universale». Un unico articolo aggiunto alla legge 40 che già puniva in Italia «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni»: vale a dire se i fatti «sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana». Ma molte sono le polemiche che hanno alimentato uno scontro in Aula.

UTERO IN AFFITTO

Le critiche «Una norma viziata dall’irragionevolezza e totalmente disallineata rispetto alle pronunce della Corte costituzionale, della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione sezioni unite civili», ha ammonito la vicecapogruppo dem Anna Rossomando. «Volgare speculazione sulla pelle dei bambini» ha rincarato la capogrupppo M5S Alessandra Maiorino.

UTERO IN AFFITTO

«Un atto disumano contro genitori e bambini, che alimenta solo stigma e discriminazione», ha aggiunto la Avs Ilaria Cucchi. Riccardo Magi di +Europa parla di «pagina nerissima, per i diritti e per le libertà. La destra ha reso illegale, per i cittadini italiani, il ricorso alla maternità surrogata anche nei Paesi in cui è perfettamente legale, normata e sicura». Proteste anche al Parlamento Europeo. Il dem Alessandro Zan parla di «legge liberticida e inapplicabile che non fermerà le coppie gay».

[…]

2 - COSA CAMBIA ADESSO E CHE SUCCEDE AI FIGLI NATI ATTRAVERSO LA GPA

Estratto dell'articolo di Al. Ar. per il “Corriere della Sera”

GIORGIA MELONI - FOTO LAPRESSE

Cosa si intende per maternità surrogata, o gestazione per altri?

Quando non si ha la possibilità di procreare si ricorre alla maternità surrogata chiedendo a una donna di portare avanti una gravidanza per conto di una coppia.

[…]

Che cosa prevede l’accordo?

Subito dopo il parto il bambino viene consegnato alla coppia che si è affidata alla gestante e che si impegna a crescerlo. Ci sono due tipi di maternità surrogata: quella solidale dove la gestante non riceve denaro e quella dove la gestante viene invece pagata.

La coppia può riconoscere il bambino?

UTERO IN AFFITTO

No, per questo generalmente lo riconosce un genitore sostenendo di essere quello biologico e in seguito l’altro genitore può chiedere di ottenere l’adozione speciale.

[…]

Si tratta di una pratica legale?

No, in Italia la maternità surrogata è vietata.

Quali sono i rischi?

La legge 40 del 19 febbraio 2004 prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a un milione di euro.

Che cosa cambia con la legge approvata ieri?

La stessa pena viene applicata a chi ricorre alla maternità surrogata all’estero.

UTERO IN AFFITTO

Se una coppia va all’estero e nonostante il divieto ricorre alla maternità surrogata cosa succede al bambino?

Anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi della legge 184 del 1983.

Cosa succede se ai genitori del bambino nato con la maternità surrogata viene applicata la pena della reclusione?

MEN HAVING BABIES - LA FIERA DELL'UTERO IN AFFITTO

Se la madre va in carcere la procedura è identica a quella seguita per tutti gli altri reati.

In alcuni Paesi questa pratica è legale?

Nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, Danimarca, Portogallo è consentita in forma altruistica, dunque senza passaggio di denaro. In Belgio, Ucraina, Grecia, e Georgia esiste invece in una zona grigia, dove non è né regolata né vietata: in Belgio di fatto è praticata solo in forma altruistica (e solo per i residenti), mentre Ucraina, Grecia e Georgia sono diventate le destinazioni principali per la maternità surrogata commerciale per le coppie eterosessuali, anche italiane.

Ci sono Stati che consentono la maternità surrogata per le coppie omosessuali?

utero in affitto 2

Negli Stati Uniti e in Canada si tratta di una pratica legale sia per le coppie eterosessuali, che per quelle gay e per i single, anche se stranieri. Negli Stati Uniti è consentita anche in forma commerciale, in Canada si può effettuare solo in forma altruistica. Un altro Paese che permette la surrogata, ma solo per i residenti eterosessuali o le madri single infertili è Israele.

[…]

giorgia meloni alla camera foto lapresse 1 giorgia meloni alla camera foto lapresse