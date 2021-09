BASTA "BASTA DITTATURA" - LA PROCURA DI TORINO HA EMESSO UN DECRETO DI SEQUESTRO DEL CANALE TELEGRAM COMPLOTTARO CON OLTRE 40 MILA ISCRITTI, DOVE VENGONO MINACCIATI VIROLOGI E GIORNALISTI CON TANTO DI NUMERI DI TELEFONO - LA PROCEDURA È LUNGA E INFATTI È STATA CLASSIFICATA COME PROVVEDIMENTO D’URGENZA: INTANTO GLI UTENTI CONTINUANO A SCRIVERE COSE TIPO “BOMBARDIAMO PALAZZO CHIGI” O A CHIEDERE “TUTTI GLI INDIRIZZI DELLE CASE NUMERI DI TELEFONO CHE CONOSCETE DI MINISTRI, CAPI DI PARTITO, VIROLOGI CRIMINALI...”

Giuseppe Legato per www.lastampa.it

La procura di Torino ha emesso un decreto di sequestro della Chat Telegram «Basta dittatura» che nelle ultime settimane è diventata uno dei principali strumenti di comunicazione dei alcuni gruppi No Vax e No Green Pass.

Da autorevoli fonti di Palagiustizia si apprende che il provvedimento – firmato dal pm Valentina Sellaroli – è funzionale a fermare il mezzo attraverso il quale sarebbero stati commessi i reati ipotizzati dagli inquirenti: istigazione a delinquere ripetute violazione della privacy.

Il testo è stato trasmesso a una mail istituzionale di Telegram che si chiama «Collaborazione volontaria» utilizzato dall’autorità giudiziaria per informare la struttura legale del social di quanto si richiede e si ritiene opportuno fare. Cioè chiuderla.

Al momento nessuna risposta è stata recapitata in procura. Ergo, la chat è rimasta aperta e funzionante con i suoi 40 mila e passa iscritti. La sensazione è che i magistrati attenderanno ancora qualche giorno e valuteranno – in caso di mancato ulteriore riscontro – di avviare una rogatoria internazionale.

La procedura – va detto – è spesso lunga e richiede un lasso di tempi forse incompatibile con l’attualità del pericolo. Non è un caso che la richieste di oscuramento inviata dalla pm è classificata come provvedimento d’urgenza.

Negli scorsi giorni alcuni iscritti alla chat hanno iniziato a raccogliere e pubblicare riferimenti del loro nemico principale: il governo. I numeri di telefono di Palazzo Chigi, dall'ufficio per la Comunicazione a quello del programma di governo, ma anche di noti virologi e di politici regionali e locali sono diventati pubblici (ma erano facilmente reperibili).

Stesso scenario aveva già interessato alcuni giornalisti, rei di diffondere informazione di «regime» e altrettanto i medici di base «che accettano solo pazienti vaccinati».

Tra i messaggi postati nella chat Telegram si potevano leggere fino a poche ore fa, testi di questo tenore: «Bombardiamo Palazzo Chigi». Oppure: «Scrivete tutti gli indirizzi delle case numeri di telefono che conoscete di tutti i ministri, tutti i capi di partito, dei cosiddetti virologi criminali, di tutti i presidenti di regione, di Figliuolo, dei giornalisti più criminali». Inviti espliciti alla violenza (“è necessario utilizzare il piombo”) erano stati scritti anche sul ministro Luigi Di Maio.

