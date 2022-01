BASTA TELEMARKETING SELVAGGIO! - MULTONA DA 26,5 MILIONI INFLITTA DAL GARANTE DELLA PRIVACY A ENEL ENERGIA PER AVERCI BOMBARDATO DI TELEFONATE PROMOZIONALI INDESIDERATE - L'AZIENDA SI DIFENDE DICENDO CHE SI TRATTA DI UN "FENOMENO FRAUDOLENTO DI OPERATORI ABUSIVI", CHE SI SPACCIANO PER AGENTI DI ENEL ESPONENDO LA SOCIETÀ A "DANNI RILEVANTI ANCHE SOTTO IL PROFILO DELL'IMMAGINE"…

Da "La Stampa"

Maximulta del Garante della privacy da 26 milioni e mezzo di euro a Enel Energia per il trattamento illecito dei dati personali degli utenti nel telemarketing. Oltre a pagare la sanzione, la società dovrà adottare una serie di misure correttive per conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati.

Enel Energia però si dice «estranea alle condotte di chiamate indesiderate» e parla di un «fenomeno fraudolento di operatori abusivi», che si spacciano per agenti di Enel Energia esponendo la società a «danni rilevanti anche sotto il profilo dell'immagine».

Il provvedimento del Garante della Privacy arriva dopo centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano di aver ricevuto, «in nome e per conto di Enel Energia», telefonate promozionali indesiderate, di aver avuto difficoltà nell'esercitare i propri diritti di protezioni dati personali e, più in generale, indicavano problemi legati alla gestione dei dati nell'ambito dei servizi di fornitura energetica.

È un fenomeno che secondo il Garante ha registrato un netto e preoccupante incremento con l'avvicinarsi della scadenza di passaggio dal mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas al mercato libero: l'Autorità registra «un cronico, intenso e sempre più invasivo fenomeno di telefonate promozionali indesiderate, in assenza del necessario consenso, verso utenze riservate o iscritte al Registro delle opposizioni».

Nei giorni scorsi, il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, aveva annunciato l'arrivo a breve del nuovo Registro delle opposizioni, ovvero quel meccanismo che consente ai consumatori di tutelare la propria privacy, proprio per bloccare le telefonate commerciali indesiderate.

La società Enel Energia però va al contrattacco: spiega che per impedire l'uso abusivo del nome, aveva interrotto dal maggio 2017 le attività di vendita telefonica dei contratti, ripresa solo durante la pandemia per eliminare l'ostacolo del contatto fisico, e annuncia di «valutare ogni conseguente azione» perché il Garante ha ritenuto di irrogare la sanzione «in assenza di prove e solo sulla base della presunzione che le chiamate venissero da operatori incaricati da Enel, per il solo fatto che così avevano dichiarato gli operatori telefonici».