BASTA CON I VOCALI DA DIECI MINUTI! – WHATSAPP STA SPERIMENTANDO UNA FUNZIONE CON CUI METTERE IN PAUSA I MESSAGGI VOCALI – FINALMENTE GLI UTENTI DELL’APP POTRANNO PRENDERSI UN BREAK DA CHI INVIA “MONOLOGHI” LUNGHISSIMI E INSOPPORTABILI, INVECE DI SCRIVERE UN MESSAGGIO – ECCO COME FUNZIONA E QUANDO VERRÀ INTRODOTTA... - VIDEO

Alessio Lana per www.corriere.it

Piccolo passo avanti per Whatsapp che sta sperimentando la pausa per i messaggi vocali. C’è chi chiede scusa ogni volta che ne invia uno (ma poi continua a spedirli) e chi si lascia andare a soliloqui lunghissimi (che regolarmente acceleriamo) ma i vocal, alla fine, hanno conquistato le nostre comunicazioni quotidiane. Adesso però una novità permetterà di migliorarli.

WhatsApp e la pausa dei vocali

Gli sviluppatori di Whatsapp stanno lavorando a questa nuova funzione che consente di mettere in pausa la registrazione e poi riprenderla in un secondo momento. Uno strumento utile soprattutto quando si viene interrotti o se preferiamo riorganizzare le idee prima di continuare il nostro monologo.

Come si vede dal video di WaBetaInfo, la pausa funziona proprio come ci si aspetterebbe. Come al solito si preme il microfono per avviare la registrazione e poi, con un altro tocco, il vocale va in stand-by. Basta quindi premerlo di nuovo per farla ripartire dal punto in cui si era interrotta.

Tempistiche poco chiare

Il messaggio vocale potrà essere bloccato e ripreso più volte, con buona pace di chi proprio non li sopporta. Tra l'altro ancora non sono chiare le tempistiche del rilascio ma secondo fonti interne dovrebbe arrivare sia su Android che su iOS.

