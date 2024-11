È BASTATO UN GIORNO E GIÀ LA TREGUA TRABALLA – ISRAELE DENUNCIA LA VIOLAZIONE DEL CESSATE IL FUOCO DA PARTE DI “TERRORISTI DI HEZBOLLAH” E LANCIA UN RAID AEREO NEL SUD DEL LIBANO – IL RAMOSCELLO D’ULIVO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE ALLO STATO EBRAICO: “I MANDATI D’ARRESTO A NETANYAHU E GALLANT SARANNO REVOCATI SE VERRÀ AVVIATA UN’INDAGINE APPROFONDITA IN ISRAELE…” (LA CORTE HA UNA COMPETENZA COMPLEMENTARE AGLI STATI: INTERVIENE SE E SOLO SE LA GIURISDIZIONE STATALE NON PUÒ AGIRE. ESSENDO ISRAELE UNA DEMOCRAZIA, I GIUDICI POSSONO INDAGARE SUL PREMIER…)

BENJAMIN NETANYAHU A GAZA

Idf, nuova indicazione di coprifuoco nel sud del Libano

(ANSA) - In un messaggio urgente sui social, in lingua araba, l'Idf avverte i residenti del Libano meridionale che è severamente vietato spostarsi a sud del fiume Litani a partire dalle 5 del pomeriggio fino alle 7 del mattino di domani (un'ora in meno in Italia), come era già avvenuto ieri nel primo giorno di tregua. Chi già si trova a sud del Litani deve rimanere dove si trova, avvisa l'esercito.

Idf, raid aereo contro sito Hezbollah nel sud del Libano

(ANSA) - "Terroristi di Hezbollah stavano operando dentro un sito con missili a medio raggio nel sud del Libano. Un raid aereo ha sventato la minaccia": lo annuncia l'esercito israeliano.

BENJAMIN NETANYAHU - MEME BY EDOARDO BARALDI

Houthi,continueremo attacchi a Israele per sostenere palestinesi

(ANSA-AFP) - I ribelli Houthi dello Yemen continueranno ad attaccare Israele. Lo ha annunciato oggi il loro leader, due giorni dopo la proclamazione del cessate il fuoco fra Israele ed Hezbollah in Libano. "Le operazioni dal fronte yemenita per supportare il popolo palestinese con missili e droni verso il nemico israeliano continuano", ha detto Abdulmalik Al-Houthi alla stazione televisiva dei ribelli Al-Masirah.

Cpi: i mandati saranno revocati se Israele farà un'indagine approfondita

Da www.rainews.it

milizie di hezbollah

In un'intervista a Kan, il portavoce della Corte penale internazionale Fadi El Abdallah ha affermato che i sospettati hanno il diritto di presentare ricorso contro i mandati di arresto, aggiungendo che i mandati di arresto per Benyamin Netanyahu e Yoav Gallant potrebbero essere revocati se in Israele verrà avviata un'indagine approfondita. Ieri il primo ministro ha annunciato il ricorso contro i mandati di arresto emessi dalla Cpi.

la casa di Benjamin Netanyahu a Cesarea colpita da un drone di hezbollah la casa di Benjamin Netanyahu a Cesarea colpita da un drone di hezbollah BENJAMIN NETANYAHU A GAZA