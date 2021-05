BASTERA' UN TEST PER TORNARE A BALLARE? DUE LOCALI, IL "FABRIQUE" DI MILANO E IL "PRAIA" DI GALLIPOLI, ORGANIZZERANNO UNA SERATA SPERIMENTALE APERTA A DUEMILA RAGAZZI - I PARTECIPANTI DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA, PRESENTARSI VACCINATI O CON L'ESITO DI UN TAMPONE NEGATIVO, E RIPETERE IL TEST DOPO 6 GIORNI PER VERIFICARE L'IMPATTO EPIDEMIOLOGICO DELL'INIZIATIVA - LE INIZIATIVE AL VAGLIO DEL CTS, CHE OGGI SCIOGLIERA' LA RISERVA...

Fabrizio Guglielmi per il "Corriere della Sera"

Test in discoteca

Duemila ragazzi vaccinati o che si sottopongono al tampone molecolare per tre serate in discoteca - a Milano e Gallipoli - che saranno il test sperimentale per la riapertura dei locali da ballo in tutta Italia. È il modello di un protocollo che oggi sarà al vaglio del Cts per la valutazione dei criteri adottati, dall'ammissione dei partecipanti all'uso obbligatorio della mascherina.

Due i locali prescelti: il Fabrique di Milano e il Praia di Gallipoli. Uno al chiuso e l'altro all'aperto. Un esperimento che sarà una «normale» serata per 2.000 ragazzi a Gallipoli il prossimo 5 giugno e l'ultimo weekend di maggio per 5.000 persone divise fra venerdì e sabato al Fabrique, il più grande locale al chiuso nell'area milanese, sede anche per concerti con capienza da 3.300 persone.

Test in discoteca 2

Rigidissime le regole per i partecipanti: un tampone molecolare eseguito 36 ore prima dell'ingresso alla serata o la vaccinazione completata o, ancora, nel caso di Milano, il tampone eseguito direttamente all'esterno del Fabrique con gazebo e personale di cui si farà carico il locale.

«Se questo test andrà a buon fine - dice Daniele Orlando, titolare dello spazio - avremo un modello per far tornare i ragazzi in discoteca in assoluta sicurezza. Un protocollo che potrebbe anche essere adottato per i concerti».

Il Fabrique di Milano

Gli organizzatori hanno previsto che i biglietti si potranno acquistare solo online e tutti i partecipanti si impegneranno a sottoporsi a un nuovo tampone a 6 giorni dall'evento per verificare l'impatto epidemiologico come previsto dal protocollo redatto dai virologi Antonio Cascio e Enrico Alagna.

«La proposta è stata molto gradita dal sindaco di Milano Sala - conclude Orlando - e oltre alle altre condizioni richieste resta l'obbligo della mascherina. Se funziona, tutti i locali come il Fabrique potrebbero riaprire da ottobre senza rischi».

Il Praja di Gallipoli

Sul fronte pugliese ha invece presentato la sperimentazione il presidente nazionale Silb-Filpe (sigla dei locali d'intrattenimento) Maurizio Pasca: «Abbiamo già l'autorizzazione da Regione Puglia per il test del protocollo di riapertura dei locali in modalità Green Pass. Ora la parola passa al Cts».

Pasca offre anche al governo e al commissario Figliuolo la disponibilità «a organizzare open day per i vaccini nelle discoteche in vista di eventi estivi, perché la campagna possa raggiungere sempre più giovani».