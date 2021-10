7 ott 2021 12:55

BATOSTA CONTINENTALE PER I NO PASS - LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI HA DICHIARATO IRRICEVIBILE IL RICORSO PRESENTATO DA UN CITTADINO FRANCESE CONTRO IL GREEN PASS ISTITUITO NEL SUO PAESE - I GIUDICI HANNO INOLTRE CRITICATO L'UOMO PER AVER MESSO ISTIGATO MIGLIAIA DI PERSONE A PRESENTARE RICORSI SIMILI AL SUO: FINORA STRASBURGO NE HA RICEVUTI 18MILA E...