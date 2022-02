LA BATTAGLIA DI KIEV: 18 MILA FUCILI SONO STATI CONSEGNATI AI VOLONTARI CHE SI STANNO PREPARANDO A DIFENDERE LA CITTA' - MEZZI MILITARI DELL'ESERCITO UCRAINO STANNO FACENDO IL LORO INGRESSO NELLA CAPITALE IN VISTA DELL'ARRIVO DELLE TRUPPE RUSSE - IL SINDACO DI KIEV, VITALI KLITSCHKO: "SIAMO IN UNA NUOVA FASE, QUELLA DELL'ASSETTO DIFENSIVO, SIAMO PRONTI A RESISTERE" - ORA SI SPARA PER LE STRADE

Blindati ucraini entrano a Kiev per difendere città

soldati ucraini a kiev 1

(ANSA) - Mezzi militari dell'esercito ucraino stanno facendo il loro ingresso a Kiev con il compito di difendere la città in vista del probabile arrivo delle truppe russe. Lo ha reso noto, come riportano alcuni media internazionali, il ministero dell' interno ucraino mentre la capitale si prepara a resistere.

cittadini ucraini si addestrano per le strade di kiev

Ucraina: sindaco Kiev, 'capitale entrata in fase difensiva'

(ANSA) - Di fonte all'avanzata delle truppe russe e in vista di un loro possibile ingresso a Kiev, la città è ora entrata in una nuova fase, quella dell' assetto difensivo, pronta a resistere col coinvolgimento anche di tanti cittadini: lo afferma il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, secondo quanto riportano alcuni media internazionali.

Ucraina: consegnati oltre 18.000 fucili ai volontari di Kiev

aereo russo abbattuto a kiev

(ANSA) - 18,000 fucili sono stati consegnati ai volontari che si stanno preparando a difendere le strade di Kiev. Lo fanno sapere media locali.

Ucraina: italiana a Kiev, si spara per le strade

(ANSA) - "I russi sono in città. Il sindaco Klichko ha chiesto di rimanere in casa o nei rifugi, si spara per le strade". Lo dice all'ANSA Eleonora Trivigno, italiana da 20 anni in Ucraina, che come tutti i suoi vicini di casa ha cercato di passare la notte al riparo in un condominio di Kiev: "Siamo molto stanchi. Alle 4 stamattina l'aviazione ucraina ha abbattuto un aereo russo non lontano da casa. Siamo scesi nei rifugi dello stabile, semplici scantinati, ma meglio di niente".

cittadini ucraini si addestrano con armi di legno per le strade di kiev 2

"Poi abbiamo fatto un po' di scorte, ma cominciano a scarseggiare i prodotti", aggiunge, spiegando che nella zona di Gostomel, vicino all'aeroporto preso ieri dai russi, manca anche l'acqua e la corrente elettrica. Lì vive una sua amica: "Presto le si scaricherà il cellulare e non potrà più aggiornarci". Si vedono "carri armati russi nel quartiere Obolon, zona occidentale" di Kiev. "Sono poi stati fermati dalle truppe ucraine, ma la situazione in città è difficile", conclude.

soldati ucraini a kiev 3 soldati ucraini a kiev 2 soldati ucraini a kiev 5 soldati ucraini a kiev 6 soldati ucraini a kiev 7

cittadini ucraini si addestrano con armi di legno per le strade di kiev 6 cittadini ucraini si addestrano con armi di legno per le strade di kiev 1