LA BATTAGLIA PER LA VICTORIA – SFANCULATI GLI HATERS CHE LA VOLEVANO IN ROTTA CON IL MARITO DAVID BECKHAM, L’EX POSH SPICE MOSTRA IL SUO FISICO DA ASPIRANTE ANORESSICA SU INSTAGRAM MENTRE TIRA PUGNI A UN SACCO DA BOXE – E ADESSO I RUMORS SU UN POSSIBILE RITORNO NELLE SPICE GIRLS SI FANNO SEMPRE PIÙ INSISTENTI…(VIDEO)

DAGONEWS

Guantoni, leggins attillati e un top crop per mostrare gli addominali. A 45 anni e dopo quattro figli Victoria Beckham è ancora in grandissima forma. Lo scatto è stato pubblicato su Instagram ed è un modo per veicolare i nuovi capi sportivi di Reebok disegnati dall’ex Spice Girls che negli anni ha fondato la sua casa di moda.

Nell’immagine Posh Spice è alle prese con un sacco da boxe ed è intenta a tirare un pugno agli haters. Spazzate via le voci su una possibile crisi con il marito Victoria, adesso si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile riunion con le altre ex ragazze della girl band.

Marco Della Corte per "www.ilgiornale.it"

La madre di quattro figli è riuscita a destreggiarsi nella sessione di allenamento con la sua nuova impresa commerciale, nonché a prendere parte a domande e risposte su Instagram con i suoi fan, dove ha rivelato di aver ottenuto tre nuovi piercing.

In uno scatto, Victoria ha sfoggiato i suoi addominali dai toni invidiabili mentre indossava un top corto color lampone abbinato a leggings avvolgenti abbinati. La stilista ha abbinato il capo a scarpe da ginnastica bianche, mentre indossava le sue lucide chiusure di corvo in una coda di cavallo riccia fissata sotto un berretto da baseball nero.

Alcune settimane fa, nel corso di un'intervista a Vogue, Victoria Beckham (45) ha spiegato la sua assenza nel corso del nuovo tour di concerti delle Spice Girls, celebre gruppo pop in cui la moglie di David Beckham (43) militò negli anni '90 e "resuscitato" ultimamente, tramite una reunion svoltasi in Gran Bretagna tra maggio e giugno.

Victoria ha precisato: “Preferisco concentrarmi sulla mia famiglia e sulla mia linea di moda“ . Tuttavia, la situazione potrebbe presto cambiare. È infatti probabile una nuova reunion da parte delle Spice Girls per il 2020, in occasione dei 50 anni del Festival di Glastonbury. Sembra che Victoria non resista più all'effetto nostalgia ed abbia voglia di tornare sul palco assieme alle sue amiche e colleghe.

La rivelazione proviene dal Mel B: “Vorrebbe tornare il prossimo anno. Come lo so? Mia madre era tra gli invitati della festa estiva organizzata dalla madre di Victoria e lei era lì, e ha detto a mia madre che le piacerebbe partecipare l’anno prossimo al Festival di Glastonbury per il suo cinquantesimo anniversario.

Vorrebbe esibirsi con noi. Non sto dicendo che Vic lo ha raccontato a me, lo ha detto a mia mamma” . I fan sperano che questa non sia l'ennesimo scherzo da parte della cantante e che Victoria abbia realmente intenzione di fare una sorpresa allo zoccolo duro di fan fedeli che, nonostante il tempo trascorso, non l'hanno mai dimenticata.

Eppure, durante la precitata intervista a Vogue, la consorte di David sembrava abbastanza sicura e ferma sulle sue posizioni, tanto da affermare: "Dire di no richiede coraggio e a me ne è servito molto per decidere di non andare in tour con le Spice Girls e passare per l’unica che diceva: 'Sapete, non mi va proprio di farlo perché le cose non sono più come un tempo'". Il dilemma per gli amanti delle Spice Girls è evidente e solo il tempo saprà appianare qualsiasi dubbio. Appuntamento al 2020.

