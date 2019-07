BATTUTO DA UN BATTERIO – IN FLORIDA UN UOMO VIENE INFESTATO DA UN BATTERIO IN MARE E MUORE DOPO 48 ORE DI AGONIA. LO STESSO VIBRIONE SI TROVA ANCHE IN ITALIA – L’UOMO STAVA LOTTANDO CONTRO UN CANCRO E AVEVA IL SISTEMA IMMUNITARIO INDEBOLITO, E IL PARASSITA CARNIVORO L’HA “MANGIATO VIVO” – QUANDO È ARRIVATO IN OSPEDALE I MEDICI HANNO TROVATO UNA MACCHIA SCURA E “TERRIBILMENTE GONFIA” SULLA SCHIENA E… – VIDEO + FOTO CHOC

DAGO-AGGIORNAMENTO - Dall'autopsia è risultato infetto dal Vibrio vulnificus, un batterio Gram-negativo che infetta ferite esposte all'acqua di mare contaminata o causa setticemia a seguito di ingestione di molluschi crudi contaminati. Le ferite infette sono caratterizzate da gonfiore, arrossamento per arrivare infine alla necrosi del tessuto. E' un batterio ''cugino'' del Colera, con una mortalità altissima (fino al 50%, a seconda dei paesi). Casi simili, soprattutto su persone immuno-depresse, si sono verificati anche in Italia.

Da www.metronews.it

dave bennett e il morso del batterio killer

Un uomo è morto in meno di 48 ore a causa di un 'batterio mangiacarne' contratto durante una vacanza nella contea di Okaloosa, in Florida. A denunciare il caso è stata la figlia, Cheryl Bennett Wiygul, con un post su Facebook. Come ha raccontato la donna, i suoi genitori di Memphis erano andati a trovarla in Florida e tutti insieme avevano visitato diversi luoghi, andando su una moto d'acqua e facendo il bagno in mare, in un torrente, in una piscina e in una palude. Avendo letto notizie recenti di una donna uccisa dal batterio, Cheryl aveva preso precauzioni nei confronti del padre, che da anni lottava contro un tumore, accertandosi che non avesse ferite aperte e sigillandogli anche i più piccoli graffi.

dave bennett in mare

Ospedale. Nelle prime ore di ieri l'uomo aveva cominciato a sentirsi male e i familiari avevano deciso di tornare a Memphis per farlo curare, lì dove conoscevano le sue condizioni. In serata la situazione era peggiorata ed era stato ricoverato in ospedale. Lì i medici avevano scoperto una macchia nera gonfia sulla schiena: la figlia aveva riconosciuto i sintomi di una fascite necrotizzante causata dal batterio e aveva avvertito lo staff della struttura, ma era tardi. Le condizioni dell'uomo erano precipitate, nonostante gli antibiotici. E' la seconda vittima nel giro di poche settimane.

dave bennett in mare 1 dave bennett con la famiglia dave bennett 1 dave bennett in mare 2 dave bennett con la figlia cheryl