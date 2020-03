IL BAZOOKA DI DE LUCA – IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA È UNA STAR SUI SOCIAL. MERITO DELLE SUE GAG, DEL PUGNO DI FERRO E ANCHE DI UN ENORME INVESTIMENTO ECONOMICO – DAL 10 AL 16 MARZO HA SPONSORIZZATO I SUOI POST CON 15.713 EURO. CIRCA 2200 AL GIORNO – SOLTANTO TRUMP AL MONDO SPENDE PIÙ DI LUI – E PURE SU TIKTOK SPOPOLANO FOTOMONTAGGI E DEEP-FAKE ARTIGIANALI – VIDEO: "SE FATE LA FESTA DI LAUREA VI MANDIAMO I CARABINIERI COL LANCIAFIAMME"

Pasquale Napolitano per www.anteprima24.it

Un cannone social che spara più di 2mila euro al giorno per sponsorizzare e promuovere le iniziative (ordinanze) del governatore sceriffo della Campania Vincenzo De Luca. Dalla pagina ufficiale, De Luca sponsorizza i post con un enorme investimento economico. Dal 10 al 16 marzo il governatore della Campania ha pagato circa 15.713 euro per sponsorizzare post, ordinanze, video-messaggi e pagina ufficiale: una media di 2200 euro al giorno.

Facendo un confronto con i colleghi scopriamo che i governatori di Lombardia Attilio Fontana e Veneto Luca Zaia, regioni dove l’epidemia coronavirus è esplosa in forma drammatica, non ha hanno speso un solo euro. E zero euro anche per Stefano Bonaccini presidente della Regione Emilia Romagna. E nemmeno il premier Giuseppe Conte sta spendendo un euro per sponsorizzare le comunicazioni alla Nazione. Anche Matteo Salvini è costretto a cedere il passo al governatore della Campania: nello stesso periodo il leader della Lega non ha speso un euro. Solo Renzi sembra inseguire in questa fase il governatore della Campania con una spesa pari a 2363 euro nell’ultima settimana. Spostandoci all’estero: Macron e Sanchez, capi dei governi di Francia e Spagna, non hanno non speso nulla per promuovere le pagine ufficiale. Stessa importo (pari a zero) per Boris Johnson, premier britannico. Nel mondo, solo Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, batte De Luca con una spesa di circa 330mila euro a settimana.

