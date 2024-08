LA BBC? PIÙ CHE UNA TV È UN PORCAIO – LA BUFERA CHE HA TRAVOLTO L’ANCHORMAN HUW EDWARDS, CHE SI È DICHIARATO COLPEVOLE DI PEDOFILIA, RIAPRE IL VASO DI PANDORA DEGLI SCANDALI NELL’EMITTENTE PUBBLICA INGLESE – DA JIMMY SAVILE CHE "VIOLENTAVA I BAMBINI VESTITO DA PUPAZZO" ALLE CASE DISCOGRAFICHE, CHE NEGLI ANNI ’70, IN CAMBIO DI PASSAGGI IN RADIO DELLE CANZONI DEI LORO ARTISTI, PAGAVANO PROSTITUTE AL DJ E AI DIRIGENTI DELLA BBC – NON SOLO: NEL 2020 SI È DOVUTO DIMETTERE IL DIRETTORE GENERALE TONY HALL CHE…

1. GLI SCANDALI DELLA BBC

Sabrina Provenzano per “il Fatto Quotidiano” del 21 gennaio del 2020

"È stata una decisione difficile. Se dovessi seguire solo il mio cuore davvero non me ne andrei mai". In una nota ai dipendenti, Tony Hall annuncia così, con parole molto irrituali, le sue dimissioni da direttore generale della British Broadcasting Corporation a partire dall' estate.

Era arrivato nel 2013 in un momento di grande emergenza, con il predecessore George Entwhistle costretto alle dimissioni dopo solo 54 giorni di direzione, travolto da uno scoop di Newsnight, poi rivelatosi falso, che implicava un Lord conservatore in un giro di pedofili. […]

Le ragioni sono strutturali e di mercato: non sono però mancati, soprattutto negli ultimi anni, errori di gestione, valutazioni editoriali sbagliate, scontri con la politica, perdita di pubblico e di credibilità.

Il dossier più scottante è quello sulla discriminazione salariale del personale femminile. Bubbone esploso nel 2017, quando la BBC è stata costretta a pubblicare tutti i compensi superiori alle 150 mila sterline all' anno. Operazione trasparenza che si è rivelata un boomerang, perché ha dimostrato una disparità salariale a sfavore delle donne, pagate regolarmente molto meno delle controparti maschili. […]

C' è poi la grande battaglia sul finanziamento pubblico all' emittente, messo in discussione dai Conservatori. […]

Anche per la BBC , Brexit è stata tossica, come è accaduto per tutte le altre istituzioni del paese. In più occasioni, la copertura giornalistica degli eventi degli ultimi tre anni non è apparsa all' altezza delle aspettative di completezza, imparzialità e qualità indispensabili in una fase politica tanto determinante per il futuro del paese.

2. SCANDALO PEDOFILIA NELLA BBC: "JIMMY SAVILE VIOLENTÒ DEI BAMBINI VESTITO DA PUPAZZO"

Estratto dell’articolo di www.today.it del 26 febbraio 2016

Ancora nuove, agghiaccianti rivelazioni riempiono le colonne dei giornali inglesi su Jimmy Savile, noto dj e storico presentatore della BBC, accusato di aver compiuto numerosi abusi a sfondo sessuale a partire dagli anni sessanta fino agli albori del Duemila.

Nei giorni scorsi è stato presentato un rapporto ufficiale sullo scandalo pedofilia nella BBC e sull'operato di Savile. Tra gli episodi finora rimasti sconosciuti un fatto avvenuto nel dicembre 1973, quando Savile avrebbe abusato di alcuni bambini vestito da pupazzo. Le violenze sarebbero avvenuti nel suo camerino, al termine delle riprese di uno show prenatalizio.

Una cultura di "venerazione" nei confronti ha contribuito a proteggerlo dallo scandalo. Emerge infatti dal rapporto come numerosi colleghi della BBC fossero al corrente della accuse rivolte a Savile, senza però che nessuno lo denunciasse alla polizia né tantomeno ai vertici aziendali. Non ci sono prove invece la BBC, intesa come corpo aziendale, fosse a conocenza degli abusi di cui Savile è accusato.

Il direttore generale Tony Hall e la presidente Rona Fairhead hanno ammesso le responsabilità dell'emittente, affermando che la BBC ha "abbandonato" quanti hanno subito violenze nei decenni scosi.

3. MANIPOLAZIONE DELL’INFORMAZIONE ANCHE NEI DOCUMENTARI INGLESI. IL CASO SHOCK DELLA SERIE HUMAN PLANET TARGATA BBC.

Estratto dell’articolo di www.miamarket.it dell’ 8 Aprile 2018

La Bbc dopo 7 anni fa mea culpa e confessa: alcune delle scene più importanti della serie Human Planet sono state manipolate. I documentari andati in onda nel 2011 sono stati prodotti dalla Bbc insieme a Discovery. Otto puntate che hanno incontrato il favore della critica con ben 7 nomination ai Bafta, gli oscar della tv inglese. A essere incriminato l’episodio dedicato alla tribù dei Korowai della Papua Nuova Guinea.

Proprio per mostrare lo stile di vita della tribù la produzione avrebbe chiesto ai Korowai di costruire un’abitazione in un luogo impervio da raggiungere per poi filmare le immagini destinate al documentario. La verità sulla faccenda è venuta a galla solo ora a seguito della registrazione di alcuni doc da parte della casa di produzione My Year With The Tribe. Protagonisti gli stessi Korowai che in questa occasione hanno confermato sì di avere delle abitazioni sugli alberi, ma non ad altezze così esagerate – come mostrato invece nel documentario targato Bbc.

Solo 10 metri di altezza. Sarebbe proprio questa la distanza massima dal suolo, per permettere agli abitanti di procurarsi dell’acqua e altre necessità. Uno strafalcione per la rinomata Bbc che questa volta ha dimostrato scarsa attenzione, non solo per aver veicolato una vera e proprio fake news, ma ancor di più per esserne stata anche la causa. La Bbc però avrebbe già reso noto di non voler prendere provvedimenti nei confronti della troupe, probabilmente anche perché la pratica sarebbe stata riproposta in altri documentari più recenti, questa volta però con la dicitura per avvisare allo spettatore.

