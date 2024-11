BEATO LUI, CHE HA UN SACCO DI TEMPO DA PERDERE – MARCO “MONTY” MONTEMAGNO, YOUTUBER 51ENNE FAMOSO PER I SUOI VIDEO IN CUI SVELA I "TRUCCHI" DEL MARKETING, HA INGAGGIATO UN “COACH” PER PUNTARE A DIVENTARE UN MAESTRO DI SCACCHI NEL GIRO DI POCHI MESI – IL “CREATOR”, EX CAMPIONE DI PING PONG, HA RACCONTATO DI AVER COMINCIATO A GIOCARE ALL’INIZIO DELL’ANNO: “DA LÌ NON MI SONO PIÙ FERMATO: UNA COSA TIRA L'ALTRA E ORMAI..."

(ANSA) - Partire da zero e diventare uno scacchista di forza magistrale nel giro di pochi mesi. E' la sfida che Marco 'Monty' Montemagno, 51 anni, imprenditore, esperto di digital e youtuber con oltre 800 mila follower, ha lanciato a se stesso, e che da diversi mesi documenta sulle sue pagine social con grande successo di pubblico: il suo obiettivo, che persegue giocando su una nota piattaforma on line, è di raggiungere i 2000 punti elo, equivalenti nella versione 'a tavolino' alla categoria di candidato maestro.

Il prossimo 21 novembre 'Monty' sarà a Torino per un incontro pubblico alle Ogr dedicato a "esplorare come il pensiero scacchistico influisca sulle decisioni e sulla vita quotidiana". Si tratta di uno degli eventi che accompagnano le finali del Campionato italiano di scacchi, in programma nel capoluogo piemontese dal 26 novembre al 7 dicembre.

Nella sua impresa Montemagno si avvale dell'aiuto di un coach, il maestro internazionale salentino Pierluigi Piscopo, con il quale si intrattiene periodicamente in lunghe sessioni di studio via video assai seguite e apprezzate non solo dagli appassionati di scacchi.

Su Youtube, nove mesi fa, spiegò di avere cominciato a giocare all'inizio dell'anno precedente senza particolari ambizioni ma che dopo una sola settimana i misteriosi antidirivieni di Re, Alfieri e Cavalli lo avevano stregato: "Da lì - raccontava - non mi sono più fermato: una cosa tira l'altra e ormai sono immerso negli scacchi. Ora però non vedo come crescere e, siccome il mio animo competitivo di ex pongista professionista mi spinge a cercare di migliorare, ho pensato a una sfida che duri per l'intero 2024".

L'idea dunque è stata di tentare, "facendo del mio meglio", a raggiungere i 2000 punti elo on line, che sebbene non caratterizzi una forza prodigiosa (il norvegese Magnus Carlsen, miglior giocatore del mondo, veleggia oltre i 2800) è sufficiente per essere considerati "bravi". Quando ha lanciato la sfida stazionava intorno ai 1500 punti. Ai primi di novembre ha raggiunto quota 1800.

