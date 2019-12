BEATO PORCO! – SAPETE CHI È L’UOMO CHE SI È ARRICCHITO CON PIÙ VELOCITÀ NEL 2019: NON È JEFF BEZOS NÉ BILL GATES, MA QIN YINGLIN, PRESIDENTE DI UN ALLEVAMENTO CINESE DI MAIALI – NEL CORSO DELL’ANNO IL SUO PATRIMONIO È INCREMENTATO DEL 341%, CIOÈ DI 6,6 MILIARDI – IL MOTIVO? UN’EPIDEMIA DI INFLUENZA SUINA AFRICANA NEGLI ALLEVAMENTI CINESI CHE HA…

Taylor Nicole Rogers per “Business Insider Italia”

Le prime posizioni della classifica basata sul Bloomberg Billionaires Index saranno anche occupate da fondatori di aziende tech e magnati della moda, ma il patrimonio che sta aumentando più rapidamente è quello di un allevatore cinese di maiali.

Il patrimonio netto di Qin Yinglin, presidente dell’allevamento cinese di maiali Muyuan Foodstuff Co., è salito alle stelle nel 2019, aumentando di oltre 6,6 miliardi di dollari dall’inizio dell’anno fino a un totale di 8,56 miliardi. Il dato è visibile nel profilo di Qin sul Bloomberg Billionaires Index e riflette un incremento di oltre il 341% dall’inizio del 2019, come hanno riportato venerdì scorso Blake Schmidt ed Emma Vickers di Bloomberg.

La carenza di carne suina a livello globale ha consentito a Muyuan di incrementare sia i prezzi, sia i profitti nella seconda metà del 2019. Muyuan ha realizzato il 260% dei profitti in più nel terzo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2018, come ha riportato Bloomberg. A beneficiare direttamente del successo dell’impresa è il miliardario di 54 anni, che trae gran parte del proprio patrimonio netto dalla quota del 60% in Muyuan che possiede insieme alla moglie, secondo Bloomberg. Qin fondò questa azienda produttrice di carne suina nel 1992 partendo con 22 maiali, come spiega il sito web di Muyuan.

Un’epidemia di influenza suina africana negli allevamenti cinesi di maiali ha fatto diminuire di quasi un terzo la produzione di carne di questi animali e ha fatto salire i prezzi del 50% circa rispetto al livello registrato in questo stesso periodo l’anno scorso, come ha riportato qualche tempo fa Alexandra Ma di Business Insider, e ha avuto grosse ripercussioni anche in Italia, come spiega Carlotta Scozzari.

La Cina è al primo posto nel mondo in termini sia di produzione sia di consumo di carne suina, e l’attuale carenza ha costretto il governo del Paese a mettere mano alle proprie riserve di carne per soddisfare la domanda, come ha riportato a settembre Associated Press. Il governo è addirittura ricorso —senza successo — all’intelligenza artificiale, al riconoscimento facciale e alla tecnologia blockchain in alcuni allevamenti per monitorare la salute dei maiali, ha riportato Ma.

Un portavoce di Qin che lavora in Muyuan Foodstuff non ha risposto immediatamente alla richiesta da parte di Business Insider di un commento sul patrimonio netto del suo presidente o sul corso azionario della società.

I miliardari che si sono arricchiti grazie alla carne di maiale rappresentano un’anomalia fra gli “ultraricchi” cinesi

Qin non è l’unico miliardario che si è arricchito grazie alla carne di maiale e ha visto salire alle stelle il proprio patrimonio netto nel 2019. Il patrimonio di Liu Yonghao — presidente del New HopeGroup, al primo posto fra i produttori di carne suina più grandi del mondo — è quasi raddoppiato negli ultimi dodici mesi sfiorando gli 11 miliardi di dollari, sempre secondo Bloomberg.

Pochi altri miliardari in Cina hanno avuto lo stesso successo di Qin e Liu. Le grandi fortune americane e francesi sul Bloomberg Billionaires Index sono aumentate più di quelle cinesi nella prima metà del 2019, come ha riportato qualche mese fa Business Insider, registrando rispettivamente un tasso di crescita del 35% e del 17%. Nel complesso, invece, il patrimonio collettivo dei miliardari cinesi è aumentato solo del 15%.

Ma le grandi fortune che hanno sofferto di più al mondo sono forse quelle dei miliardari di Hong Kong. I residenti più ricchi di questa regione amministrativa realizzano spesso i profitti più elevati quando i mercati sono in rialzo, ma soffrono le perdite più significative nelle fasi di flessione, ha spiegato a Business Insider Chirag Thakral, vicedirettore del Global Financial Services Market Intelligence Strategic Analysis Group di Capgemini.

Mesi di proteste di massa e tumulti sociali hanno fatto calare i patrimoni dei dieci cittadini più ricchi di Hong Kong di 15 miliardi di dollari nel complesso fra il mese di luglio e quello di agosto del 2019. I due membri dei Kwok — la famiglia più ricca di Hong Kong, che possiede la più grande società edile della regione amministrativa — hanno visto il proprio patrimonio netto ridursi di oltre un miliardo di dollari ciascuno. La fortuna di Li Ka-shing, detto “Superman”, è diminuita nel frattempo di 3 miliardi di dollari. Il 15 agosto Li ha comprato spazi pubblicitari sui quotidiani locali di Hong Kong per chiedere ai residenti di “porre fine alla rabbia e alla violenza nel nome dell’amore”, come ha riportato il South China Morning Post.