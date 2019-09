4 set 2019 16:14

IL BEBE’? LO METTO NELLA VALIGIA! NELLE FILIPPINE UNA DONNA FERMATA IN AEROPORTO: AVEVA UN NEONATO DI SEI GIORNI NEL BAGAGLIO - LEI HA DETTO DI ESSERE LA ZIA DEL BEBÈ, MA NON È STATA IN GRADO DI PROVARE LA PARENTELA POICHÈ AVEVA CON SÈ SOLO IL SUO PASSAPORTO - IL CASO ADESSO È NELLE MANI DELL'UFFICIO NAZIONALE CHE SI OCCUPA DEL TRAFFICO DI ESSERI UMANI...