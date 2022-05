BECCATO CON IL MANGANELLO DI FUORI - A VENEZIA, UN VIGILE URBANO RISCHIA UNA SOSPENSIONE DOPO CHE È EMERSO UN VIDEO DOVE FA UNO SPOGLIARELLO IN UN LOCALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLE DONNE - IL VIDEO DELLA PERFORMANCE È ARRIVATO AI SUOI SUPERIORI, CHE HANNO CHIESTO AZIONI DISCIPLINARI NEI SUOI CONFRONTI - MA NON SAREBBE IL BALLETTO IL MOTIVO DEI PROVVEDIMENTI A SUO CARICO: NON AVREBBE…

Da www.primavenezia.it

poliziotto spogliarellista

Ha calcato il palcoscenico di un noto locale veneziano esibendosi in uno spettacolo hot per donne, spogliandosi a ritmo di musica in una serata per celebrare l'8 marzo. Ma il video virale è arrivato ai suoi superiori: ora l'agente della locale rischia una sospensione...

SEXY VIGILE VENEZIANO FA UNO STRIP TEASE PER LA FESTA DELLA DONNA

Si è esibito in uno show sexy per la festa della donna in un noto locale non lontano da Venezia, città in cui è impiegato come agente della Polizia locale. E ora è nei guai. Sì, perché il vigile spogliarellista è stato ripreso in qualche video che poi ha fatto il giro del web. Ed è arrivato anche ai suoi superiori. E' successo l'otto marzo in occasione della festa della donna e per il 30enne ora si sta pensando anche a una severa sospensione dall'incarico.

poliziotto spogliarellista

Ma riavvolgiamo un attimo il filo del racconto. L'uomo si è recato nel locale per esibirsi in uno strip tease. Ma come hanno avuto modo di spiegare i vertici della Polizia locale, non sarebbe tanto questo il motivo dei provvedimenti a carico dell'agente. Anche se, come è noto, esiste un codice comportamentale per chi entra nel corpo della Polizia locale. Valido per gli agenti di entrambi i sessi.

poliziotto spogliarellista

Per esempio l'intimo non deve essere visibile, i capelli devono essere tagliati corti, niente tatuaggi o gioielli in vista. Uno spettacolo sexy potrebbe rientrare proprio tra le attività che in un certo senso ledono l'immagine e il prestigio dell'Ente. Ed è strano che un agente in servizio da tre anni abbia ignorato tali raccomandazioni... Questo fa pensare più a un gesto goliardico e innocuo. Ma per la Polizia locale i problemi sono altri.

poliziotto spogliarellista

Il 30enne infatti non ha comunicato di dover esibirsi. E non ha chiesto autorizzazione ai superiori. Qualsiasi attività fuori dall'orario di lavoro deve essere effettuata solo dopo un permesso. Il rischio, per lui, è di incorrere in un richiamo e in una sospensione senza paga di 15 giorni. A meno che, ma sembra difficile, non riesca a fornire delle motivazioni che convincano la Commissione disciplinare...

poliziotto spogliarellista poliziotto spogliarellista poliziotto spogliarellista poliziotto spogliarellista poliziotto spogliarellista