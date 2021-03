30 mar 2021 14:03

BECCATO CON LE MANI TATUATE IN PASTA! – UN LATITANTE ITALIANO È STATO LOCALIZZATO E ARRESTATO GRAZIE AI SUOI VIDEO CULINARI SU YOUTUBE – ANCHE SE L’UOMO NASCONDEVA IL VOLTO, È STATO RICONOSCIUTO DALLE AUTORITÀ GRAZIE AI SUOI TATUAGGI – MARC FEREN CLAUDE BIART ERA RICERCATO DAL 2014 PER TRAFFICO DI COCAINA PER CONTO DEL CLAN CACCIOLA ED ERA FUGGITO NELLA REPUBBLICA DOMENICANA DOVE SI NASCONDEVA NELLA CITTÀ DI BOCA CHICA…