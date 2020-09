29 set 2020 12:08

IL BECCIU DI UN QUATTRINO - NON CI SAREBBE SOLO IL PALAZZO DI SLOANE AVENUE, MA LA SEGRETERIA DI STATO VATICANA AVREBBE INVESTITO ALTRI 100 MILIONI DI STERLINE IN APPARTAMENTI DI LUSSO A LONDRA. LO SCRIVE IL “FINANCIAL TIMES” CHIAMANDO IN CAUSA IL RUOLO, IN QUESTI INVESTIMENTI, DEL CARDINALE ANGELO BECCIU - SI TRATTEREBBE DI APPARTAMENTI DI ALTISSIMO LIVELLO A CADOGAN SQUARE E KNIGHTSBRIDGE, UNA DELLE ZONE PIÙ COSTOSE DELLA CITY...