BEFFA CAPITALE – LA RAGGI HA 23MILA DIPENDENTI MA NON TROVA NESSUNO DISPOSTO A METTERE ETICHETTE O SPOSTARE PENNE! IL CAMPIDOGLIO PAGA 653MILA EURO A UNA DITTA ESTERNA PER SMISTARE LA CANCELLERIA DELLA CAPITALE PERCHÉ MANCA PERSONALE IDONEO – I DIPENDENTI DELL’AZIENDA RECLUTATA CON UN BANDO PASSERANNO IL TURNO TRA…

virginia raggi foto mezzelani gmt 022

Da www.iltempo.it

Incredibile Virginia Raggi. Con 23 mila dipendenti non trova nessuno in Comune disposto a mettere etichette o spostare penne da una scrivania all’altra. E paga 653 mila euro a una ditta esterna che lo faccia per loro.

Lo svela Il Messaggero in edicola oggi 21 ottobre. "L'ultima beffa in Campidoglio - scrive Il Messaggero - Appalti per incollare etichette". Servono dunque ditte esterne per smistare la cancelleria della Capitale perché - secondo l'amministrazione - manca personale idoneo.

"E' tutto annotato in una determina firmata dalla Centrale unica degli appalti di Roma Capitale, la numero 434 del 2020 - si legge nell'articolo - Ci sono 635.703 euro e 56 centesimi messi a bilancio per il servizio integrato di ausilio agli uffici, all'archiviazione e alle attività dedicate al pubblico".

VIRGINIA RAGGI

Di cosa si occuperanno nello specifico i dipendenti della ditta reclutata con bando: "Passeranno il turno tra la consegna copie di atti, la sistemazione di documenti, la distribuzione di moduli o di materiale di cancelleria e appunto l'applicazione di etichette su documenti e a fini inventatoriali".

