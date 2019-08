UN BEL MATRIMONIO DI MERDA! – NEGLI STATI UNITI UNA GIOVANE SPOSA HA UN ATTACCO DI DIARREA DURANTE IL RICEVIMENTO E SE LA FA NEL VESTITO DA 12MILA DOLLARI – IL RACCONTO DELLA WEDDING PLANNER: “IL MARITO HA INIZIATO A NOTARE UN ODORE STRANO. MI SONO RITROVATA A PULIRLA CON UN TUBO MENTRE ERA NUDA. MA LE FOTO SONO VENUTE BENE, NON SI SENTIVA L’ODORE…” – TUTTA COLPA DELLE BEVANDE CHE LA DONNA HA ASSUNTO PER…

Da www.ilmessaggero.it

Il giorno del matrimonio, per ogni donna, dovrebbe essere il più bello della vita e dovrebbe essere indimenticabile. Per una giovane sposa, però, non è stato così: tutta colpa della reazione dell'organismo ad un mix di bevande detox assunte nei giorni precedenti e ai cocktail della festa nuziale. Alla fine, la ragazza ha avuto un incidente decisamente imbarazzante, di quelli in grado di rovinare tutto.

A raccontare questa storia tragicomica è stata una wedding planner che, su Reddit, ha preferito restare anonima, anche perché la malcapitata sposa proviene da una famiglia ricca e ben in vista. La vicenda, alla fine, ha suscitato un certo clamore mediatico ed è stata raccontata anche dal Sun. La wedding planner ha iniziato raccontando il contesto in cui il clamoroso incidente è avvenuto: «La sposa era molto capricciosa, aveva preteso come location per le nozze un paesaggio rurale e la cerimonia si è svolta in un fienile antico nella proprietà di famiglia in campagna. Non era semplice organizzare quella cerimonia, c'era poco spazio e soprattutto non c'era la luce né l'acqua corrente. Con tanta fatica, eravamo riusciti a organizzare il tutto, fino al fatidico sì».

All'improvviso, però, qualcosa va storto: proprio mentre la sposa iniziava a posare per delle foto insieme al neo-marito e agli invitati, la wedding planner nota qualcosa di molto strano e in poco tempo capisce che la ragazza era vittima di un attacco di diarrea. «Ho visto all'improvviso la sposa cambiare faccia e fare strane espressioni: aveva scommesso su un peto silenzioso, e aveva chiaramente perso» - racconta la donna in un thread diventato virale - «Il marito aveva iniziato a notare un odore strano, lei se l'era fatta dentro il vestito da sposa. Per fortuna avevamo portato con noi dei bagni chimici, quindi lei si è assentata per circa un'ora, mentre cercavamo di darle delle medicine e provavamo a pulirle il vestito. Mi sono ritrovata a pulire con un tubo una sposa nuda e in lacrime, mentre riflettevo su ogni decisione che mi ha portato a scegliere questa vita».

La cerimonia, seppur irrimediabilmente rovinata, è comunque proseguita fino alla fine. Non senza conseguenze, come ha raccontato la wedding planner: «Un vestito da sposa da 12mila dollari completamente rovinato e pieno di m...a, mentre la tenda in cui ci eravamo rifugiati per il cambio del vestito puzzava come una fogna ed è rimasta chiusa per tutto il resto della cerimonia. Le foto comunque sono venute bene, le hanno anche pubblicate su una rivista: in fondo, non si sentiva l'odore...».

