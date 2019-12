BELIN, BELEN! – LA SHOWGIRL SU INSTAGRAM CON UN PANCINO SOSPETTO FA SCATTARE I DUBBI DEI FAN – LA FOTO SENZA VELI IN CUI È COPERTA SOLO DA UN DRAPPO DI TULLE ROSSO: “AVETE FINITO DI INCARTARE I REGALI? IO MI SONO PORTATA AVANTI!”, E TAGGA STEFANO DE MARTINO – DELLA PRESUNTA GRAVIDANZA SI PARLA DA MESI, MA ORA… – VIDEO

BELEN E STEFANO A MARRAKECH

Ludovica Marchese per www.ilgiornale.it

BELEN RODRIGUEZ IN ACCAPPATOIO

Belen Rodriguez è senza dubbio una delle donne più amate del momento. Oltre che bellissima, infatti, la showgirl argentina è anche simpaticissima ed è proprio questo mix perfetto a renderla irresistibile agli occhi degli uomini, incantando tutti su Instagram, il social network preferito dai Vip.Proprio poche ore fa l’affascinante Belen Rodriguez ha lasciato nuovamente tutti senza fiato con alcuni scatti tratti da uno shooting bollente.

BELEN RODRIGUEZ E IL PANCINO SOSPETTO

Come se non bastasse, ha voluto anche interagire con i suoi followers di Instagram facendo loro una semplice domanda: "Avete finito di incartare i regali di Natale? Io mi sono portata avanti!". Fin qui una domanda come le altre, se non fosse per il contenuto del post. Nello scatto in questione, infatti, la mamma di Santiago posa vestita come fosse un pacco regalo pronto da scartare. Così, la foto senza veli e coperta solo da un drappo di tulle rosso ha letteralmente scatenato la fantasia dei suoi ammiratori, facendo così passare in secondo piano la domanda che Belen ha rivolto a tutti.

belen 5

Grazie al vedo non vedo della stoffa, i suoi fan possono hanno potuto apprezzare le sue generose curve. Il suo décolleté è uno spettacolo per gli occhi. Infine, a rendere lo scatto ancora più sensuale ci ha pensato la sua espressione. Capo inclinato, occhi chiusi e labbra leggermente aperte e tinte di rosso hanno scatenato la fervida immaginazione dei followers, che hanno invaso il post di like e commenti. Insomma, Belen è il regalo perfetto che tutti gli uomini vorrebbero trovare sotto il proprio albero a Natale.

BELEN E LA DOCCIA MEZZA NUDA SU INSTAGRAM, UN FAN: 'MA L'ULTIMA FOTO VESTITA RISALE ALLA COMUNIONE?'

belen 4

belen e stefano de martino 6

Ma è proprio in questo meraviglioso scatto che alcuni fan hanno notato qualcosa di sospetto. Di questa presunta gravidanza se ne parla ormai da mesi e l’interesse del pubblico italiano è cresciuto a dismisura, tanto che sono in tantissimi a chiedersi se la showgirl sia davvero incinta. In molti sostengono, infatti, che la bellissima Belen Rodriguez abbia superato il primo trimestre e sia pronta per dare una sorellina o un fratellino al piccolo Santiago. In effetti, il velo con cui la Rodriguez si copre sembra allargarsi proprio in prossimità della pancia dell’argentina. Che sia stato un modo per coprire il pancino cresciuto? Così ecco alcuni commenti apparsi sotto il post: "Bebè in arrivo", "Pancino sospetto", "Sei incinta?" e "È un maschietto oppure una femminuccia? Santy cosa vorrebbe?". Ma da Belen non è ancora arrivata conferma né smentita. Non ci resta che attendere ulteriori novità!

