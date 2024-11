BELIN, CHE FURTO! - LA MOGLIE DEL PRINCIPE ORSINI È STATA DERUBATA DAVANTI ALL'HOTEL BRISTOL PALACE, UNO DEGLI ALBERGHI PIÙ LUSSUOSI DI GENOVA: IL BOTTINO È DI 200 MILA EURO - MENTRE L'AUTISTA DELLA PRINCIPESSA STAVA SCARICANDO LE VALIGIE, UN UOMO SI È AVVICINATO E HA FREGATO UN BAGAGLIO CON ALL'INTERNO DEI GIOIELLI - IL CRIMINALE È SCAPPATO FACENDO PERDERE LE PROPRIE TRACCE. IL RESPONSABILE NON È STATO INDIVIDUATO...

Un furto dal valore di 200 mila euro è avvenuto pomeriggio intorno alle 17.30 in via XX Settembre, davanti all'hotel Bristol Palace, struttura a cinque stelle, considerata tra le più prestigiose di Genova. La vittima è una principessa del casato Orsini a cui è stato rubato un trolley contenente diversi preziosi.

La nobildonna, secondo quanto ricostruito, è stata derubata mentre stava entrando in albergo insieme al marito, il principe Orsini. Il suo autista stava scaricando le valigie, quando un uomo si è avvicinato afferrando il carrello che si trovava nel portabagagli dell'auto e si è allontanato velocemente facendo perdere le proprie tracce.

Tutto è successo in pochi minuti e non è ancora stato possibile individuare l'autore del furto, descritto da alcuni testimoni come un uomo distinto in giacca e cravatta […]

I principi si trovavano in città per le iniziative legate al premio Paganini. La nobildonna aveva assicurato i suoi gioielli, anche perché alcuni sono pezzi antichi che appartengono alla sua famiglia da parecchi decenni.

Rammarico per quanto accaduto è stato espresso dal direttore del Bristol Palace, Giovanni Ferrando, che sottolinea: «Il furto è avvenuto all'esterno della struttura. Noi ci siamo subito attivati per dare la massima assistenza ai nostri ospiti ai quali, come beau geste abbiamo offerto il soggiorno. […]».

