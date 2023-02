AGNELLI IN FUGA DA MILANO – “CNH INDUSTRIAL”, IL GRUPPO DEI TRATTORI DELLA GALASSIA EXOR, LASCERÀ PIAZZA AFFARI ENTRO L’INIZIO DEL 2024, PER RIMANERE QUOTATO SOLTANTO A NEW YORK – DOPO LO SCORPORO DI IVECO NEL GENNAIO 2022, LA MAGGIORANZA DEGLI SCAMBI SI È SPOSTATA IN AMERICA, E COSÌ IL GRUPPO HA DECISO DI MOLLARE IL LISTINO ITALIANO, CHE PERDERÀ COSÌ UNA SOCIETÀ DA OLTRE 21 MILIARDI DI CAPITALIZZAZIONE…