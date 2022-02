JUVE, UN PAREJO AMARO! AL GOL LAMPO DOPO 33 SECONDI DI VLAHOVIC, RISPONDE IL VILLARREAL NEL SECONDO TEMPO CON PAREJO LASCIATO TUTTO SOLO DA RABIOT IN AREA - IL SERBO DIVENTA IL MARCATORE DEBUTTANTE IN CHAMPIONS PIÙ VELOCE CON LA MAGLIA DELLA JUVE, DAVANTI A INZAGHI E DEL PIERO. (IL SECONDO PIÙ VELOCE IN ASSOLUTO NELLA STORIA DELLA COMPETIZIONE, DIETRO KONOPLYANKA). IL PASSAGGIO AI QUARTI DI CHAMPIONS SI DECIDERÀ AL RITORNO A TORINO IL 16 MARZO (LA REGOLA DEL GOL IN TRASFERTA E' STATA ABOLITA...)