UNA BELLA FAC-CINA - PECHINO ACCUSA I MEDIA OCCIDENTALI DI FAR APPARIRE BRUTTI I SUOI ATLETI ALLE OLIMPIADI - SOTTO ACCUSA E' FINITA LA FOTOGRAFIA PUBBLICATA DALLA REUTERS DELLA CAMPIONESSA DI SOLLEVAMENTO PESI HOU ZHIHUI, RITRATTA IN PIENO SFORZO - SECONDO L'AMBASCIATA DI PECHINO NELLO SRI LANKA, LE FOTOGRAFIE DEGLI OCCIDENTALI VENGONO SEMPRE RITRATTI SORRIDENTI...

Dagotraduzione da Breitbart

Zhihui Hou

Questo fine settimana il ministero degli Esteri cinese, attraverso la sua ambasciata in Sri Lanka, si è lamentato per il trattamento riservato dalla Reuters e, presumibilmente, dagli altri media occidentali, ai suoi atletici olimpici. Secondo Pechino, le fotografie pubblicate dei cinesi sono poco lusinghiere.

La foto che ha scatenato lo sfogo dall'ambasciata a Colombo è quella della campionessa cinese di sollevamento pesi Hou Zhihui, ritratta in un’immagine della Reuters mentre era a metà del sollevamento. Il quotidiano di propaganda statale Global Times ha affermato che l'uso della foto, che metteva in evidenza i muscoli di Hou, era «considerato ampiamente irrispettoso», anche se le uniche fonti citate sono appunto il tweet dell’ambasciata cinese e imprecisati utenti della rete.

«Media occidentali come la CNN e la Reuters hanno preso di mira la Cina durante la loro copertura delle Olimpiadi di Tokyo, spingendo ambasciate e cittadini a condannare l’azione» ha scritto il Global Times, pur non offrendo esempi riguardo alla Cnn.

Zhihui Hou 3

Secondo il quotidiano l'ambasciata dello Sri Lanka ha attribuito la scelta della foto di Reuters a «politica e ideologie», senza elaborare ulteriormente il concetto.

I cittadini della rete che si sono uniti per attaccare Reuters avrebbero definito «cattiva» la scelta della foto e parte di una campagna per «diffamare» gli atleti cinesi. Su Twitter, a cui i cittadini cinesi non hanno accesso a meno che non siano alti funzionari del regime, un utente ha risposto all'ambasciata cinese affermando che la foto mostra che «nulla di buono nella vita è facile» ed è lusinghiera per l'atleta perché ha evidenziato il suo duro lavoro. L'ambasciata ha risposto sostenendo che Reuters ha usato ritratti lusinghieri per «occidentali bianchi» che dimostrano la sua parzialità.

Zhihui Hou 2

«Abbiamo detto che questi MSM [media mainstream] di parte sono brutti. Mai gli atleti», ha detto l'ambasciata. «Sono belli, non importa i loro colori e nazionalità».

L'ambasciata ha poi condiviso esempi delle presunte foto lusinghiere degli atleti bianchi. Una delle foto mostrava un sorridente e vittorioso Sun Yiwen, uno schermidore cinese.

L'Hong Kong Free Press (HKFP) ha osservato che, oltre all'uso da parte del governo cinese di una foto lusinghiera di un atleta cinese per sostenere che Reuters stava deliberatamente facendo apparire brutti gli atleti cinesi, il governo cinese non aveva ancora spiegato perché anche gli organi di propaganda di stato utilizzassero la foto offensiva di Hou nella loro copertura. HKFP ha osservato che l'agenzia di stampa statale Xinhua e il China Daily hanno utilizzato la stessa foto nella loro copertura. I media hanno cambiato la foto in seguito alla protesta del governo cinese contro Reuters.

Il Global Times ha riportato le lamentele del ministero degli Esteri cinese sulla CNN, non per una foto, ma per un titolo che diceva "Oro per la Cina... e altri casi di COVID-19». Il Global Times ha protestato perché il titolo collegava il coronavirus con la Cina, il paese in cui ha avuto origine il virus. Secondo quanto riferito, la CNN ha cambiato il titolo in "Il primo giorno delle Olimpiadi del 2020 inizia con l'oro per la Cina e altri casi di COVID-19", il che suggerisce che i casi si stanno verificando nella nazione ospitante delle Olimpiadi, il Giappone.