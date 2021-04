8 apr 2021 16:12

UNA BELLA FAMIGLIA - ARRESTATO IN TEXAS IL FIGLIO 21ENNE DI LANCE ARMSTRONG PER AVER MOLESTATO UNA 16ENNE UBRIACA NEL 2018 AL TERMINE DI UNA FESTA LICEALE IN CASA DEL PADRE A AUSTIN – IL FIGLIO DEL VINCITORE DI SETTE "TOUR DE FRANCE" (TUTTI REVOCATI PER DOPING), È STATO ARRESTATO CON L'ACCUSA DI AGGRESSIONE SESSUALE AI DANNI DI UNA RAGAZZA DI 16 ANNI - ARMSTRONG NON HA FIATATO SULLE ACCUSE AL FIGLIO...