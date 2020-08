Cristina Migliaccio per "www.tpi.it"

Bella Thorne è arrivata anche su OnlyFans, una piattaforma dov’è possibile pubblicare contenuti per adulti senza andare incontro alla censura (come accade invece su altri social come Instagram).

In una sola settimana, l’ex volto di Disney Channel ha guadagnato due milioni di dollari battendo ogni record.

La Thorne avrebbe chiesto venti dollari mensili ai suoi abbonati (perché si tratta di una piattaforma a pagamento) e invece ne avrebbe guadagnati due milioni in soli sette giorni. Nessuno prima d’ora era riuscito in una simile impresa.

La decisione d’iscriversi a OnlyFans l’aveva comunicata tramite un video Instagram. Ma perché tanto successo? Pare che sia il suo modo di gestire il profilo ad aver attirato gli utenti: Bella Thorne, a differenza degli altri utenti vip, interagisce di più con chi la segue, rispondendo ai messaggi che riceve e condividendo video e foto inedite. Sin dall’inizio, però, l’attrice ha chiarito che sul suo profilo di Onlyfans non avrebbe pubblicato foto di nudo.

In più, la Thorne non ha voluto iscriversi sulla piattaforma per un tornaconto personale, ma per devolvere parte dei guadagni in beneficenza, mentre l’altra parte servirà per produrre un film. In fondo, Onlyfans (che il New York Times definì ai tempi un “paywall del porno”) per la modella e attrice è più un esperimento da collaudare, utile per fare ricerche per il suo nuovo progetto realizzato con il regista Sean Baker.

“Cosa fa una piattaforma come questa ai suoi utenti? Qual è il materiale connettivo tra la tua vita vera e quella nel mondo di OnlyFans? Come può cambiare la tua vita in meglio e in peggio? Puoi essere me, o questa ragazza di talento del Montana, e OnlyFans potrebbe cambiarti la vita, se lo vuoi, ovviamente”, ha dichiarato l’attrice.

