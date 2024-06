BELLA IDEA DENUNCIARE “REPORT” E DARE L’AGI AD ANGELUCCI: LA COMMISSIONE EUROPEA “STA MONITORANDO” LA SITUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STAMPA IN ITALIA – SECONDO VERA JOUROVA, VICEPRESIDENTE DELL’ESECUTIVO EUROPEO, CI SONO “DIVERSE TENDENZE NEGATIVE” – LA RAI È IN MANO AI MELONIANI, FDI QUERELA “REPORT” PER UN SERVIZIO E IL RAS DELLA SANITÀ LAZIALE, DEPUTATO DELLA LEGA, DOPO AVER ACQUISTATO TRE GIORNALI SI PAPPA PURE L’AGENZIA DELL’ENI…

Estratto dell’articolo di Mar. Bre. per “La Stampa”

giorgia meloni - quarta repubblica

La Commissione europea «sta monitorando» la situazione della libertà di stampa in Italia dove ha registrato «diverse tendenze negative». Lo ha spiegato Vera Jourova, vicepresidente dell'esecutivo europeo con delega alla Trasparenza, interpellata […] sulla situazione dei media nel nostro Paese in seguito alle critiche nei confronti del governo di Giorgia Meloni.

[…] «Purtroppo il Media Freedom Act non è ancora applicato – ha spiegato –. Se fosse applicato potrebbe essere utilizzato come barriera (a protezione dei giornalisti, ndr), sia per gli editori, sia per gli Stati».

VERA JOUROVA

La vicepresidente è tornata dagli Stati Uniti dove ha incontrato i dirigenti delle Big Tech […] e ha lanciato l'allarme disinformazione. I tre Stati più colpiti dalla propaganda russa sono al momento la Germania, la Francia e la Polonia: «Si è adeguata alla specificità dei singoli Paesi, Olimpiadi in Francia, immigrazione e sicurezza in Germania, potenziale invasione di rifugiati ucraini in Polonia». Possibili «attacchi last minute pericolosi perché c'è pochissimo tempo […]» […].

giorgia meloni urla nicola porro giorgia meloni giorgia meloni a quarta repubblica 2